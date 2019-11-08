Девушка показала, как изменилась, бросив наркотики, и её невозможно узнать

25-летняя Джейми Валет из Орегона, США, на своём печальном примере убедилась, как зависимость разрушает личность. Но девушка продемонстрировала огромную силу воли и выбрала жизнь.

В улыбчивой блондинке с идеальной кожей сложно узнать девушку, которая прошла через изнасилование, тюрьму, тяжёлую зависимость и попытку суицида. Но пример Джейми даёт надежду многим людям, оказавшимся в трудной ситуации. Девушка поделилась снимками, сделанными с разницей в два года, показав, какой красавицей она стала.

Меня зовут Джейми, и я восстанавливаюсь после героиновой и метамфетаминовой зависимости. Эти фото сделаны с разницей в два года Джейми Валет

Девушка рассказала, что всё началось ещё в 13 лет, когда она впервые попробовала марихуану. У Джейми было тяжёлое детство, и, по её словам, наркотики, секс и алкоголь стали средствами для побега от реальности. В 17 лет она бросила школу и пережила изнасилование. В 19 — попала за решётку, где пыталась лишить себя жизни. Выйдя на свободу, решила больше никогда не употреблять. Но вскоре сорвалась и даже стала продавать своё тело за наркотики, пишет Daily Mail.

Я должна была окончить школу шесть лет назад. Вместо этого я лежала в реанимации в окружении родственников. И стоял вопрос о том, выживу ли я вообще. То, что я сейчас жива, — это чудо Джейми Валет

Но просвет наметился совсем внезапно. Девушку отправили на очередную реабилитацию, где она встретила Джейка, который стал её парнем. Вместе пара постепенно стала налаживать свою жизнь, борясь с пагубными пристрастиями. И постепенно им это удалось. Сейчас у Джейми даже появилась мечта — окончить колледж и стать косметологом.

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