Опасные таблетки. Как похудеть и не впасть в депрессию

В Интернете на женских форумах участились жалобы на препарат для похудения "Редуксин". По отзывам женщин, "волшебные пилюли" некоторых производителей, которые должны блокировать центр голода, не работают, лекарство теряет эффективность.

Входящий в состав препарата сибутрамин производится в основном в Индии и Китае и закупается российскими представителями, но, как выяснилось, официально в Китае он не выпускается с 2010 года. А ведь именно эта субстанция, влияющая на снижение аппетита и прилив энергии, часто попадает на рынок России незаконно . Получается, что контрафактный сибутрамин из Китая может оказаться в составе любого российского препарата.

Психологи и эндокринологи предупреждают, что приём подобных препаратов, а также БАДов для похудения отрицательно воздействует на психическое состояние человека.

Марина Б. принимала редуксин по назначению врача и проходила уже второй курс за четыре года. Первый был два года назад, и тогда ей удалось похудеть почти на 15 килограммов. Но во второй раз результат получился отрицательным. Она написала письмо производителю, на что получила вежливую отписку и совет соблюдать рекомендации.

Покупатели жалуются на то, что некоторые препараты для похудения совсем не действуют, вызывая порой обратный эффект, либо на то, что они эффективны только на начальном этапе, но перестают снижать аппетит после небольшого срока применения. Кроме того, бывают и побочные эффекты — в частности, приём таких препаратов может вызвать депрессивное состояние.

— Нарушение работы нервной системы — один из главных побочных эффектов препаратов, содержащих субстанцию сибутрамин. Это анорексигенное средство, усиливающее чувство насыщения, из группы препаратов для лечения ожирения. Оно действует на бета-адренорецепторы и, подобно адреналину, повышает скорость и температуру обменных процессов в организме. А в состоянии хронической тревожности, постоянного стресса применение таких лекарств может сильно усугубить проблему, — рассказал Лайфу эндокринолог и психолог Антон Поляков.

От приёма лекарств формируется ощущение сытости, вроде бы нет потребности в большом количестве пищи, но, если человек страдает хроническим стрессом, такие медикаменты не работают. Антон Поляков подчеркнул, что в основе снижения веса лежит работа с пищевым поведением, а не блокирование и подавление аппетита.

По словам экспертов, в странах Европы от производителей сибутрамина требуют в инструкции по применению указывать, что его нельзя применять пациентам, имевшим когда-либо сердечно-сосудистые заболевания. Даже при правильном использовании вероятны такие побочные эффекты, как импотенция, нервозность, затуманивание зрения, повышение артериального давления, бессонница, головные боли, ощущение сердцебиения и изменения вкуса, рвота, запор, потливость, сухость во рту и сбой менструального цикла.

Психология против биологии

Как рассказал врач, по статистике, 95% проблем переедания касаются психологии, и только 5% — эндокринологии, например проблем заболеваний, связанных с щитовидной железой, сахарным диабетом или доброкачественными новообразованиями гипофиза, надпочечников.

— Первопричины набора лишнего веса, как правило, связаны с когнитивным искажением мышления, с проблемой неправильного восприятия себя и других, — отметил Антон Поляков. — Когда у человека низкая самооценка, что бы он с собой ни делал, он считает себя недостаточно хорошим и достойным, чтобы его любили и ценили. Или, наоборот, думает, что все ему должны и вокруг одни враги. Эти ошибки восприятия себя и окружающего мира приводят к хроническому стрессовому напряжению. А постоянная борьба с собой и окружающим миром разрушает психику, такой человек использует еду или алкоголь для снятия напряжения, чтобы расслабиться.

Часто психологические проблемы формирует и культ еды в семье. Если в детстве на любой раздражитель ответом была стимуляция в виде еды, то любой дискомфорт всё равно будет ассоциироваться с чувством голода.