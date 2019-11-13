Бразильский дантист дарит беднякам голливудские улыбки: 15 фото до и после

Стоматолог Фелипе Росси путешествует по миру и бесплатно лечит зубы тем, у кого нет возможности посетить врача.

Бразилец Фелипе Росси основал благотворительную организацию Por1sorriso, чтобы помогать беднякам по всему миру, сообщает Bored Panda

Фелипе — дантист, и он бесплатно лечит зубы тем, у кого нет возможности посетить врача

Визит к стоматологу — удовольствие не из дешёвых. Особенно для тех, кто в силу разных причин не следил за состоянием своих зубов

Некоторым пациентам Росси приходится полностью менять все зубы: их просто невозможно восстановить

В особо трудных случаях работа растягивается на несколько месяцев

Наш проект в корне отличается от тех, которые предусматривают лишь бесплатное распространение зубных щёток и пасты Фелипе Росси

Команда Росси действует в тех странах, где преобладает бедное население, таких как Бразилия, Кения и Мозамбик

В базе данных Por1sorriso — более 4 тысяч волонтёров. Но реальную поддержку оказывают не все: некоторые почти сразу "сливаются", признаётся Росси

А помощь нужна всегда. Только вдумайтесь: когда участники проекта отправляются в очередную поездку, они берут с собой более двух тонн оборудования

Результаты работы Росси поражают: вместо гнилых зубов и воспалённых дёсен его пациенты становятся обладателями поистине голливудских улыбок

Раньше я старалась не улыбаться ни при каких обстоятельствах. А ещё отказывала себе в некоторой пище. Но после лечения моя жизнь в корне изменилась. Когда я впервые увидела себя в зеркале с новыми зубами, смеялась от счастья без остановки Терри Риммер, пациентка Фелипе Росси

Специалисты отмечают, что состояние зубов влияет на работу всего организма, в первую очередь — пищеварительной системы

Врачи настоятельно рекомендуют ухаживать за полостью рта, даже если под рукой нет пасты и щётки

Например, чтобы почистить зубы в экстремальных условиях, достаточно найти веточку ивы: сок дерева справится даже с зубным камнем

Так что лучше не ждать доктора Росси, а самим заняться своими зубами как можно скорее

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