У журналистки обнаружили опасную болезнь благодаря внимательной телезрительнице

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Фото © Network 10

Девушка в комментариях посоветовала ведущей австралийского телеканала Network 10 сходить к доктору, и троллинг тут ни при чём. Во время эфира она увидела у журналистки подозрительное образование на шее.

Теперь Антуанет Латуф обязана жизнью своей зрительнице. Когда Венди Маккой смотрела эфир Network 10, её внимание привлекло образование на шее журналистки. Предположив, что это связано с щитовидной железой, девушка написала о своих подозрениях в группу канала в Facebook.

Антуанет Латуф проверяла щитовидку? Я не умничаю или троллю, просто переживаю из-за того, что видела сегодня по телевизору

Венди Маккой, телезрительница Network 10

<p>Фото © <a href="https://10daily.com.au/views/a191107ltrni/a-viewer-saw-something-wrong-with-my-throat-and-probably-saved-my-career-20191107" target="_blank">Network 10</a></p>

Когда редактор канала рассказал Латуф о сообщении, она скептически к нему отнеслась — мало ли что могут писать люди в комментариях. Но потом ведущая пересмотрела эфир и всё встало на свои места.

Я была в шоке. У меня как будто кадык появился. Что-то определённо торчало из моей шеи

Антуанет Латуф

<p>Фото © <a href="https://10daily.com.au/views/a191107ltrni/a-viewer-saw-something-wrong-with-my-throat-and-probably-saved-my-career-20191107" target="_blank">Network 10</a></p>

В семье Антуанет были истории болезней, связанных с щитовидной железой, так что она сразу записалась на приём к эндокринологу. Анализы выявили у неё кисту, а также аутоиммунное заболевание.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/antoinette_news/status/1186584728427622400/photo/1" target="_blank">antoinette_news</a></p>

Несмотря на то что опухоль оказалась доброкачественной, здоровье девушки было под большой угрозой. Если бы врачи вовремя не обнаружили образование, то Антуанет могла лишиться голоса, а затем и вовсе перестала бы глотать и дышать. После произошедшего телеведущая сразу же поблагодарила свою спасительницу.

Спасибо за заботу. Такую всеобъемлющую, что ты протянула руку помощи мне, совершенно незнакомому человеку, и отправила к врачу. Твой добрый поступок, должно быть, спас мою карьеру

Антуанет Латуф

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