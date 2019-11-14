Тёплый фактор. Какие болезни несёт с собой вишнёвая зима

Лайф пообщался с врачами и выяснил, какие заболевания грозят детям, аллергикам, астматикам, гипертоникам и всем остальным.

По прогнозам синоптиков, Россию ждёт аномально тёплая зима. Температура воздуха будет не менее чем на четыре градуса выше нормы. Врачи рассказали Лайфу, каких заболеваний стоит опасаться.

Острые респираторные заболевания у детей и взрослых Вирусы не любят морозов, а оттепель для них — отличная среда для размножения. Фото © Shutterstock

По словам врача-терапевта Альбины Стрельченко, особенно частые простуды могут коснуться слабых детей, поскольку иммунитет человека снижается от резких колебаний температур в зимний период.

Скачки артериального давления От потепления страдают гипотоники, гипертоники, люди с неустойчивым артериальным давлением. Фото © Shutterstock

К тому же специалист отмечает, что пасмурная сырая погода без солнца вообще плохо влияет на тонус организма. У людей снижается настроение, повышается утомляемость.

Обострение заболеваний верхних дыхательных путей Вредные вещества во влажном воздухе провоцируют астмы, хронические риниты и бронхиты. Фото © BSIP/Universal Images Group via Getty Images

— Во влажном воздухе, то есть в каплях воды, задерживаются химические выбросы предприятий в атмосферу, — объясняет Стрельченко. — Человек вдыхает влагу и тем самым поражает оболочки верхних дыхательных путей. А дальше его ждёт обострение заболеваний, начиная с органов дыхания и аллергий.

Аллергические заболевания Капли влаги в воздухе содержат грязь и химические выбросы, а также провоцируют раздражение кожных покровов. Фото © Shutterstock

Так происходит с заболеваниями, которые имеют цикличность. К ним относят язвенную болезнь. Её "расцвет", как отмечают врачи, приходится на осень и весну.

Обострение хронических заболеваний Сбой в очерёдности сезонов влияет на биоритмы человека. Фото © Shutterstock

— Я часто наблюдала, когда, например, в холодное лето обостряются болезни у язвенников, которые обычно актуальны в октябре. В тёплую зиму возможен такой же эффект, — говорит терапевт.

Кожные заболевания Например, псориаз не выносит влажную погоду и количество очагов на теле возрастает. Фото © Marcus Hessenberg/BarcroftImages / Barcroft Media via Getty Images

По мнению специалиста, чтобы не поддаваться капризам погоды, важно укреплять иммунитет. По возможности, выезжать на море летом, принимать поливитамины, заниматься спортом, чтобы держать организм в тонусе, и, конечно, правильно питаться.