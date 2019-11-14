Тёплый фактор. Какие болезни несёт с собой вишнёвая зима

По прогнозам синоптиков, Россию ждёт аномально тёплая зима. Температура воздуха будет не менее чем на четыре градуса выше нормы. Врачи рассказали Лайфу, каких заболеваний стоит опасаться.
Острые респираторные заболевания у детей и взрослых
Вирусы не любят морозов, а оттепель для них — отличная среда для размножения.
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По словам врача-терапевта Альбины Стрельченко, особенно частые простуды могут коснуться слабых детей, поскольку иммунитет человека снижается от резких колебаний температур в зимний период.
Скачки артериального давления
От потепления страдают гипотоники, гипертоники, люди с неустойчивым артериальным давлением.
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К тому же специалист отмечает, что пасмурная сырая погода без солнца вообще плохо влияет на тонус организма. У людей снижается настроение, повышается утомляемость.
Обострение заболеваний верхних дыхательных путей
Вредные вещества во влажном воздухе провоцируют астмы, хронические риниты и бронхиты.
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— Во влажном воздухе, то есть в каплях воды, задерживаются химические выбросы предприятий в атмосферу, — объясняет Стрельченко. — Человек вдыхает влагу и тем самым поражает оболочки верхних дыхательных путей. А дальше его ждёт обострение заболеваний, начиная с органов дыхания и аллергий.
Аллергические заболевания
Капли влаги в воздухе содержат грязь и химические выбросы, а также провоцируют раздражение кожных покровов.
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Так происходит с заболеваниями, которые имеют цикличность. К ним относят язвенную болезнь. Её "расцвет", как отмечают врачи, приходится на осень и весну.
Обострение хронических заболеваний
Сбой в очерёдности сезонов влияет на биоритмы человека.
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— Я часто наблюдала, когда, например, в холодное лето обостряются болезни у язвенников, которые обычно актуальны в октябре. В тёплую зиму возможен такой же эффект, — говорит терапевт.
Кожные заболевания
Например, псориаз не выносит влажную погоду и количество очагов на теле возрастает.
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По мнению специалиста, чтобы не поддаваться капризам погоды, важно укреплять иммунитет. По возможности, выезжать на море летом, принимать поливитамины, заниматься спортом, чтобы держать организм в тонусе, и, конечно, правильно питаться.