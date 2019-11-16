Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 невероятных фото до и после

Конни Инглис (Англия). Минимальный вес — 20 кг
Линн Стрёмберг (Швеция). Минимальный вес — 35 кг
Меган Джейн Крэбб (Англия). Минимальный вес — 28 кг
Кэйтлин Дэвидсон (Австралия). Минимальный вес — 36 кг
Аруша Неконам (Шотландия). Минимальный вес — 33 кг
Сара Рамадан (Канада). Минимальный вес — 31 кг
Кьяра Шобер (Лихтенштейн). Минимальный вес — 22 кг
Джорджия Макграт (Англия). Минимальный вес — 32 кг
Донве Вильджоен (Австралия). Минимальный вес — 31 кг
Лора Мандэй (Англия). Минимальный вес — 38 кг
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