Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 невероятных фото до и после

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16 ноября во всём мире отмечают Международный день борьбы с анорексией. Хороший повод вспомнить тех, кто справился с этим недугом, уже находясь на грани жизни и смерти.

Конни Инглис (Англия). Минимальный вес — 20 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/my_life_without_ana/" target="_blank">my_life_without_ana</a></p>

Линн Стрёмберг (Швеция). Минимальный вес — 35 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/goforfit.se/" target="_blank">goforfit.se</a></p>

Меган Джейн Крэбб (Англия). Минимальный вес — 28 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bodyposipanda/" target="_blank">bodyposipanda</a></p>

Кэйтлин Дэвидсон (Австралия). Минимальный вес — 36 кг

<p>Фото © Caters News Agency</p>

Аруша Неконам (Шотландия). Минимальный вес — 33 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/arooshanekonam/" target="_blank">arooshanekonam</a></p>

Сара Рамадан (Канада). Минимальный вес — 31 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fightforgrowth/" target="_blank">fightforgrowth</a></p>

Кьяра Шобер (Лихтенштейн). Минимальный вес — 22 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/chiaravive/" target="_blank">chiaravive</a></p>

Джорджия Макграт (Англия). Минимальный вес — 32 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gmcgx/" target="_blank">gmcgx</a></p>

Донве Вильджоен (Австралия). Минимальный вес — 31 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/donveviljoen/" target="_blank">donveviljoen</a></p>

Лора Мандэй (Англия). Минимальный вес — 38 кг

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lauraamunday/?hl=ru" target="_blank">lauraamunday</a></p>

Бразильский дантист дарит беднякам голливудские улыбки: 15 фото до и после

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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