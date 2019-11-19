Бабушка пришла к врачу из-за "морщинок" на ладонях и услышала страшный диагноз

Сначала 73-летняя жительница Сан-Паулу, Бразилия, обратилась к дерматологу, потому что "морщинки" на ладонях сильно чесались. Но вскоре ей понадобился другой специалист.

Бабушка рассказала медикам, что впадинки и рубцы на руках начали появляться около девяти месяцев назад. А за последнее время она потеряла пять килограммов. Врачи, взглянув на "бархатистые" ладони, заподозрили неладное и отправили старушку на обследование.

По словам медиков, такое состояние ладоней часто является симптомом рака лёгких или желудка. И результаты компьютерной томографии действительно оказались неутешительными. У бабушки нашли опухоль в лёгких. А позже она призналась, что выкуривала по пачке сигарет в день на протяжении 30 лет, пишет Daily Mail.

Старушке пришлось пройти курсы химио- и лучевой терапии. Болезнь на время отступила, но через полгода вернулась с новой силой. Врачи повторили лечение, однако к каким результатам оно привело, пока не известно.