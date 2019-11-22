Сын показал, как его отец изменился за два года, и всему виной страшная болезнь

Пользователь Reddit из Нью-Йорка, США, рассказал, что у его папы рак пищевода четвёртой стадии. И, по словам врачей, ему осталось совсем недолго.

Юзер с ником Rvjones55 посвятил своему родителю несколько постов, показав, во что его превратила болезнь. По словам парня, отцу поставили страшный диагноз в 2018 году. И весёлый полный мужчина стал таять на глазах, но надежда на благополучный исход всё ещё была. Ему сделали сложную операцию по удалению пищевода, заменив его частью желудка.

За этим последовало ещё несколько курсов лучевой терапии, но рак всё не отступал и метастазы пошли в печень. Однако мужчина продолжал бороться, переходя из одной больницы в другую. И если до болезни он весил 154 кг, то к осени 2019-го его вес упал до 58 кг, а прогнозы становились всё мрачнее.

И вот врачи сказали, что продолжать лечение практически бессмысленно, и спросили, не желает ли он отказаться от мучительной терапии. Отец реддитора не собирался прекращать бороться, ведь он до последнего думал о любимых детях, внуках и жене. Но родственники хотели, чтобы он закончил свою жизнь по-другому, не в больничных стенах, а наслаждаясь последними мгновениями. И отец семейства в конце концов согласился с их мнением.

Две недели назад папа прекратил лечение и сказал, что хочет пойти на пляж. Мы живём в Нью-Йорке. Это было нелегко, но сегодня мы добрались до Клируотера, штат Флорида. Он мой лучший друг, и мы поможем получить ему всё, что он пожелает Rvjones55

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