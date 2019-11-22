Сын показал, как его отец изменился за два года, и всему виной страшная болезнь

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Фото © Reddit/Rvjones55

Пользователь Reddit из Нью-Йорка, США, рассказал, что у его папы рак пищевода четвёртой стадии. И, по словам врачей, ему осталось совсем недолго.

Юзер с ником Rvjones55 посвятил своему родителю несколько постов, показав, во что его превратила болезнь. По словам парня, отцу поставили страшный диагноз в 2018 году. И весёлый полный мужчина стал таять на глазах, но надежда на благополучный исход всё ещё была. Ему сделали сложную операцию по удалению пищевода, заменив его частью желудка.

<p>Слева отец и сын в 2017 году, справа — в 2019-м. Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/duplicates/dysugd/top_left_dad_and_i_at_the_masters_two_years_ago/" target="_blank">Rvjones55</a></p>

За этим последовало ещё несколько курсов лучевой терапии, но рак всё не отступал и метастазы пошли в печень. Однако мужчина продолжал бороться, переходя из одной больницы в другую. И если до болезни он весил 154 кг, то к осени 2019-го его вес упал до 58 кг, а прогнозы становились всё мрачнее.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/duplicates/dysugd/top_left_dad_and_i_at_the_masters_two_years_ago/" target="_blank">Rvjones55</a></p>

И вот врачи сказали, что продолжать лечение практически бессмысленно, и спросили, не желает ли он отказаться от мучительной терапии. Отец реддитора не собирался прекращать бороться, ведь он до последнего думал о любимых детях, внуках и жене. Но родственники хотели, чтобы он закончил свою жизнь по-другому, не в больничных стенах, а наслаждаясь последними мгновениями. И отец семейства в конце концов согласился с их мнением.

Две недели назад папа прекратил лечение и сказал, что хочет пойти на пляж. Мы живём в Нью-Йорке. Это было нелегко, но сегодня мы добрались до Клируотера, штат Флорида. Он мой лучший друг, и мы поможем получить ему всё, что он пожелает

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