Страшная красота. Как распознать лжекосметолога

Выбор косметолога — большая ответственность. Часто женщины в погоне за красотой и экономией сами соглашаются на инъекции сомнительных препаратов у "специалистов". Возвращать деньги за испорченное лицо приходится уже в суде.

В прошлом году закончился суд по делу Лидии Поповой (имя изменено) из Владивостока, которая в 2016-м решила сделать массаж лица и маску в салоне "Дальневосточный центр лечебной косметологии". Её беспокоило лишь воспаление на подбородке. На приёме косметолог убедила даму провести инновационную процедуру — вколоть в проблемные участки кожи лица биологически активные вещества. Косметолог уверила клиентку в безопасности этого метода, так как ей как специалисту с высшим медицинским образованием виднее.

— Из-за того что мне ввели под кожу косметический лосьон, у меня на подбородке даже после лечения образовался рубец диаметром 0,3 сантиметра, после этого несколько месяцев пришлось восстанавливать кожу, — говорит пострадавшая.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что косметолог не имела профильного образования. Над лицом Лидии колдовала медсестра. Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей расходы на лечение и компенсацию морального вреда в размере 61 341 рубля.

Подобных примеров — сотни. Аналогичная история произошла в Кемерове. В середине января 2018 года Людмила обратилась к индивидуальному предпринимателю, содержащему косметический салон. Речь шла о введении в кожу гиалуроновой кислоты. Но вместо упругих наливных щёчек у Людмилы после процедур деформировалась и обвисла нижняя часть лица.

Врач-дерматолог объяснил расстроенной женщине, что выбор процедур и препаратов косметологом был неправильным. К тому же препараты косметолога не сертифицированы на территории РФ и не имеют регистрационного удостоверения. Людмила не смогла отсудить заявленные 100 000 рублей (суд состоялся весной 2019 года), поскольку видимых косметических дефектов не сохранилось.

Как выбрать хорошего "доктора красоты"

Врач-косметолог Наталья Калашникова объяснила, что остаться здоровой и красивой после посещения косметолога можно, но для этого нужно тщательно выбирать специалиста.

— Первое и самое важное — это консультация. Настоящий врач не следует слепо желаниям пациента, а высказывает свою точку зрения и обоснованно предлагает лучшее решение вопроса, — говорит Наталья.

По её словам, специалист должен показать сертификаты на препараты и рассказать, почему он предлагает именно их.

При этом хорошие врачи работают только в клиниках и салонах, которые имеют медицинскую лицензию на терапевтическую косметологию. Врач, который работает в неподобающих условиях, уже вызывает подозрение.

— Также пациент может попросить провести процедуру дешевле и на дому, и если косметолог соглашается, то перед вами нарушитель, поскольку в случае каких-либо проблем вы не сможете призвать его к суду и рискуете своей красотой и здоровьем, — предупреждает специалист.

Процедуры должны проводиться в соответствующих условиях, которые могут быть только в клинике. Там, в отличие от дома, соблюдается санитарно-эпидемиологический режим, обеспечивается правильное хранение препаратов, кроме того, за результат процедур, проведённых в клинике, медики несут ответственность перед пациентом.

Ещё одно важное условие — косметолог обязательно должен иметь высшее медицинское образование (дерматолог со специализацией по косметологии). Инъекции может делать только врач. В круг обязанностей медсестры входит лишь проведение поверхностной роликовой мезотерапии и выполнение поручений косметолога.

— Скупой платит дважды: цена складывается из профессионализма врача и качества препарата. Хороший профессионал с качественным препаратом не дёшев, — говорит Наталья Калашникова.

Специалист объясняет, что обычно дёшево там, где несоответствующее образование косметолога или некачественный препарат. Например, у таких препаратов, как филеры, гиалуроновая кислота, самый дорогостоящий этап — это этап очистки. Именно от него зависит дальнейший косметический эффект.

При этом высокая цена не всегда показатель качества. Самое главное — это профессионализм врача, который проявляется ещё на стадии консультаций.

— Конечно, сарафанное радио — хороший вид рекламы. Но оно работает на обе стороны. Хвалит и клиники, и работу на дому. Вот так ходят по совету подруг на дом и потом приходят к нам на реабилитацию, — предупреждает Наталья Калашникова.

Чаще всего суд встаёт на сторону пациента. Но всё же специалисты советуют: если у вас возникают хотя бы малейшие сомнения в компетентности косметолога, откажитесь от его услуг. Не стоит пытаться казаться вежливым, ведь речь идёт о вашем здоровье.