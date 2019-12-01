Жулики на бровях. О чём вам не расскажут косметологи

Специалисты рассказали Лайфу, почему не держится обещанный эффект после татуажа или окраски бровей, как растворяются инъекции красоты и где можно попасть в "слепую зону" китайского контрафакта.

Как избежать обмана при перманентном макияже

Пигменты для перманентного макияжа разработаны специально для лица, если они действительно качественные, то можно говорить об их гипоаллергенности и максимальной очищенности, чтобы ни в коем случае не навредить здоровью клиента. Поэтому пигменты стоят намного дороже тату-красок. В отличие от тату-машинок аппараты для нанесения перманентного макияжа более мягкие, нежные, с тонкими иголками, которые не травмируют кожу.

Жёсткие тату-машинки с толстыми иглами не предназначены для работы на лице. Самое главное — это на какую глубину мастер вводит пигмент. Во время перманентного макияжа пигмент слегка напыляется иголочкой и наносится поверхностно, поэтому цвета получаются нежными и слегка рассеянными. А тату-мастера вносят пигмент глубоко в дерму — кожа на таком уровне не обновляется, и пигмент остаётся ярким намного дольше.

Некоторые горе-мастера с целью экономии используют для перманентного макияжа не просто контрафактные пигменты, но и вовсе тату-краску. Их изуродованные жертвы затем подают коллективные жалобы, пишут негативные отзывы, но денег вернуть уже не могут.

— Мне сделали такие ужасные брови. Я сама натуральная блондинка, а мои брови сейчас иссиня-чёрные, да ещё и с ужасной дугообразной формой. Я не могу ходить на работу, пока перешла на удалённый режим. Мне стыдно выходить из дома. Я не знаю, как теперь исправить ситуацию, потому что при удалении этого ужаса после лазера могут остаться шрамы, — рассказывает в Интернете Татьяна К.

Перманентный макияж бровей производится при помощи аппарата, который "вбивает" в кожу определённые пигменты. При этом мастера зачастую обещают, что тон продержится до трёх месяцев, а то и больше. Но известно, что поверхностные клетки эпидермиса обновляются за 28 дней.

— Практикующие процедуру специалисты уверяют, что это безопасно, потому что пигмент вбивается очень поверхностно. Но если бы это было так, тогда бы и эффект исчезал сразу спустя месяц. Получается, что если пигмент вбивается глубже, в дерму, то там он будет находиться очень долгое время. Чем же это опасно? Неизвестно, как проявит себя этот пигмент под воздействием физических факторов. Он может посветлеть, потемнеть, могут появиться пятна, с которыми вам придётся жить очень долго. Либо вас обманут — и ровно через месяц эффекта не останется, — объяснила Вероника Петрова.

Важно помнить, что не стоит соглашаться на косметологические процедуры на дому. Несмотря на то что татуаж в настоящее время относится к бытовым услугам, а не к медицинским процедурам, а мастерам не обязательно иметь медицинское образование, нужно понимать, что во время процедуры используются анестетики и происходит контакт с кожей, поэтому крайне важна стерильность.

Наклейки с серией и номером

В погоне за красотой многие девушки и женщины не прочь и сэкономить на различных инъекциях красоты. Косметологи рассказали Лайфу, как отличить контрафактные препараты от настоящих.

Причин, почему обещанный после процедуры эффект от инъекций не оправдывает ожидания, может быть много. Часто это происходит из-за контрафактных препаратов из Китая, у которых нет регистрации в России. Покупают их мастера, чтобы сэкономить, потому что стоят они минимум в пять раз дешевле препаратов более высокого качества.

Необходимо спрашивать у мастера документы на препарат и обращать внимание — прилагаются ли к нему специальные наклейки с серией и номером. Такие же цифры обычно дублируются на шприцах, идущих в комплекте с косметологическим средством.

Слепые зоны

Медицинская лицензия всегда висит на стойке регистрации, и её видно. В договоре на услугу, как правило, также указывают наличие лицензии. Дипломы на видном месте не висят, но в клинику с лицензией никогда не возьмут специалиста без медицинского образования, потому что они должны его оформить юридически.

— Сейчас на рынке работают и препаратами, которые являются подделками тех, что уже зарегистрированы в России. Здесь пациент бессилен, потому что проверить их смогут только доктор и клиника, закупающая препараты у поставщика — дистрибьютора, который их продает, — пояснила косметолог со стажем Вероника Петрова.

Честный разговор

По словам экспертов, ещё одна причина того, что эффект от процедуры не продержался долго, — это физиологические особенности организма человека.

— Кроме контрафакта, свою роль играет физиология. Например, если проводится процедура контурной пластики, то мы вводим филлеры, а это гели с гиалуроновой кислотой, восполняющие объём. У всех препаратов разный эффект, так как многое зависит от плотности геля: чем плотнее гель, тем дольше длится эффект, — пояснила косметолог Диана Вишнякова. — Когда вводят филлер, организм воспринимает его как чужеродную субстанцию, поэтому начинает работать фермент, расщепляющий гель. У одних пациентов фермент может быть активнее, и эффект держится меньше.

Некоторые пациенты умышленно игнорируют противопоказания. Так, например, косметолога обязательно необходимо предупреждать, если клиентка пьёт антибиотики, если она беременна, если вдруг у неё повышенная температура и так далее.

Здесь ответственность лежит и на самом докторе: перед процедурой он должен задать пациенту соответствующие вопросы, иначе реакция организма на введённые косметологические препараты может оказаться губительной.

— Перед процедурой доктор всегда должен показывать препарат, который он будет вам вводить. Показать его срок годности, указать, что упаковка закрыта, если это относится к филлерам, — рассказывает Диана.

По её словам, затем мастер должен вскрыть эту упаковку при вас и показать шприц, затем наполнить его при вас препаратом и провести процедуру, а дальше он утилизируется.