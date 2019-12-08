Доктор раскрыл 12 секретов успешной диеты, изучив 500 тыс. статей за 17 лет

Британский диетолог Майкл Грегер представил результаты анализа исследований на тему борьбы с лишним весом. По словам эксперта, его команде пришлось обработать около полумиллиона научных статей.

"Внедрение новых научных данных в повседневную клиническую практику занимает в среднем 17 лет, и каждый день выходят сотни новых публикаций", — пояснил Грегер изданию Daily Mail. Он составил перечень из 12 рекомендаций по избавлению от лишнего веса. 1. Не пропускайте завтрак Большинство рандомизированных контролируемых исследований не обнаруживают связи между отказом от утренней трапезы и похудением Фото © unsplash.com 2. Совершайте основной приём пищи в первой половине дня До обеда организм активнее всего сжигает калории. А вот от плотного ужина лучше отказаться Фото © unsplash.com 3. Откажитесь от бесполезных калорий Исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что овсяная каша насыщает гораздо лучше "сухого завтрака" Фото © unsplash.com 4. Активируйте бурую жировую ткань, которая накапливается в области груди и шеи Она начинает потреблять до 100 калорий в день при понижении температуры окружающего воздуха с 24 до 19 градусов Фото © unsplash.com 5. Пейте чай Чашка чая увеличивает ваш расход энергии на 10% в час. Но только без молока: оно сводит эффекты напитка на нет Фото © unsplash.com 6. Ешьте томаты Они снижают уровень сахара и холестерина в крови, а также обладают антиоксидантным эффектом Фото © unsplash.com 7. Налегайте на орехи Они не только содержат "хорошие" калории, но и снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака Фото © unsplash.com 8. Добавляйте в пищу чёрный тмин За последние 50 лет вышло более 1000 статей о пользе чёрного тмина, например о его способности снижать уровень холестерина в крови Фото © Wikipedia 9. ... и уксус Одна столовая ложка уксуса в день повышает выработку АМФ-активируемой протеинкиназы, которую называют контроллером жира Фото © Wikipedia 10. Используйте в качестве гарнира отварной картофель Ни одно другое блюдо не насытит вас лучше. Вам просто не захочется съесть что-то ещё Фото © unsplash.com 11. Сжигайте калории во время повседневной активности Используя лестницу вместо лифта и ухаживая за приусадебным участком, вы потратите больше энергии, чем в спортзале Фото © unsplash.com 12. Забудьте про фитнес-трекеры Лучшим прибором для контроля за фигурой остаются обычные напольные весы Фото © unsplash.com Парень похудел на 240 кг, когда узнал, что через полгода умрёт из-за ожирения