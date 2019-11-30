"Бриллиантовый зазор". Тест, как обнаружить рак лёгких по состоянию ногтей

Если вы провалите этот простой тест, то лучше не откладывайте визит в больницу: возможно, вы в группе риска.

Британские врачи призывают использовать самый простой метод выявления рака лёгких, сообщает The Sun. Для этого нужно приложить друг к другу два указательных пальца рук так, чтобы между кутикулами образовался зазор в виде ромба ("бриллианта"). Если его нет, онкологи настоятельно рекомендуют как можно скорее посетить больницу.

По данным исследований, тест в 35% случаев указывает на наличие опухоли, поэтому врачи советуют использовать его для самодиагностики. У больных раком лёгких основание ногтя часто становится мягким, кожа у ногтевого ложа — блестящей, ногтевая пластина — более изогнутой, а последняя фаланга утолщается. Это происходит из-за скопления жидкости на кончиках пальцев.

Однако тем, кто прошёл тест, расслабляться не стоит. Врачи называют следующие симптомы, на которые нужно обращать внимание, даже если с ногтями всё в порядке: влажный кашель (особенно с кровью), одышка, боль в области груди, потеря аппетита, хроническая усталость.

Отмечается, что рак лёгких обычно даёт о себе знать лишь на поздних стадиях. 30% больных живут с этим диагнозом меньше года, и только у одного из двадцати возраст дожития достигает 10 лет.

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