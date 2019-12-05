Как вылечить бессонницу: техники быстрого сна от российского спецназа

Лайф выяснил, как спецназовцы засыпают за две минуты, при помощи какой техники дышат и почему на сон может хватить 15 минут.

Здоровье и состояние иммунитета напрямую зависят от качества сна. В период стрессов многие страдают бессонницей, из-за чего испытывают депрессию и ощущают подавленное состояние. Лайф узнал об уникальных методиках быстрого засыпания, которые используют военные. Об этом корреспонденту Анастасии Кас рассказал представитель российского спецназа Александр Б.

Чем взрослее становится человек, тем чаще у него возникают проблемы со сном. Причин возникновения бессонницы может быть много — от стрессов до различных болезней. Эти цифры поражают, но более половины россиян имеют проблемы со сном. А ведь последствия бессонницы могут быть очень даже серьёзными: нарушения памяти, появление рассеянности, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшение метаболизма.

Как заснуть за две минуты

Система быстрого сна изначально разрабатывалась для военных лётчиков, которых учили засыпать при тотальном дефиците сна в сидячем положении под звуки обстрела.

В среднем такой методике обучаются за шесть недель, но некоторые курсанты умудряются научиться быстро засыпать за пару дней.

Автором методики быстрого сна, которую использует спецназ, стал американский психолог Бад Уинтер. Его первоначальной целью было максимальное расслабление — как физическое, так и ментальное. Важно при этом забыть о стрессе, какого бы вида он ни был. Если уметь делать это качественно, то сознание постепенно погружается в сон.

Физическое расслабление

Согласно методике, человек должен уснуть в сидячем положении за полторы минуты. Как этого можно достичь?

Необходимо откинуться на спинку стула Ноги ни в коем случае нельзя скрещивать, они должны находиться параллельно друг другу Фото © Getty Images

Верхняя часть тела Руки необходимо скрестить на груди, подбородок — опустить на грудь, при этом важно расслабить мышцы головы Фото © Getty Images

Затем расслабить глаза, челюсть, губы, язык. Плечи опускаются вниз.

Дышать медленно и глубоко При этом грудь должна будто бы провалиться внутрь. С каждым вдохом напряжение уходит — его отпускают Фото © Getty Images

Если не удаётся расслабить мышцы тела, то сначала можно их максимально напрячь, а потом попробовать ещё раз расслабить. Такое действие будет наиболее эффективным.

Расслабленные руки и ноги должны ощущаться человеком как будто отдельно от тела . Фото © Getty Images

Боец российского спецназа Александр Б. рассказал Лайфу, что заснуть таким образом можно и лёжа.

— Меняется только положение тела, и в данном случае руки скрещивать не стоит, лучше, наоборот, положить их вдоль тела. Ладони необходимо развернуть наверх. Также для большей эффективности под закрытыми веками можно закатить глаза, главное — делать это без напряжения, — объяснил эксперт.

Ментальное расслабление

После физического расслабления можно переходить к ментальному. Зачастую с расслаблением мышц мысли сами по себе улетучиваются. Но если у человека стресс и он не может освободиться от мыслей, то нужно подумать о чём-то приятном, расслабляющем (например, о природе — водной глади, в которой отражается вечерний закат).

Дыхание по методу "4-7-8"

Если полностью расслабиться не получается, то заснуть поможет изменённое дыхание. В течение четырёх секунд нужно спокойно вдыхать через нос. Затем на семь секунд дыхание задерживается. После этого воздух неторопливо выдыхается через рот в течение восьми секунд.

Этот тип дыхания помогает замедлить сердечный ритм, благодаря чему температура тела понижается и человек быстрее проваливается в сон.

Выспаться за 15 минут

Если удаётся уснуть довольно быстро, то реально высыпаться и за 15 минут — в течение дня это поможет восстановить силы. Короткий сон не компенсирует полноценный ночной, но восполнить им энергию и снять усталость в течение дня вполне реально. Главное — удобно расположиться, чтобы уснуть как можно скорее.

15 минут сна вполне хватит для чувства бодрости на ближайшие четыре часа. Перед сиестой также можно выпить чашечку кофе. Как раз бодрящий кофеин подействует через 20 минут и так будет легче проснуться.

В фильме "Семнадцать мгновений весны" Штирлиц спал по 20 минут, после чего просыпался бодрым. Секрет его сна в том, что важно научиться понимать, в какой фазе дня вас одолевает сон, а когда спать не хочется. Не стоит себе противиться. Если уж погружаться в кратковременный сон, то нужно этого действительно очень хотеть. Если делать так пару раз в день, то вполне будет хватать пяти часов сна ночью.