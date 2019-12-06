Оздоровляющий запой. Что пить для хорошего настроения и иммунитета?

Профилактика простуды и борьба с плохим настроением могут быть вкусными, для этого нужно выбирать ферментированные напитки. В них много витаминов, минералов и пробиотиков. Что пить, чтобы не болеть и радоваться жизни?

"Кислая" польза

Продукты, которые прошли процедуру брожения, называются ферментированными. К ним относятся кефир, айран, квас, иван-чай, чайный гриб, который теперь называется комбуча, пиво, медовуха. Изначально продукты специально ферментировались, чтобы их можно было дольше хранить, ведь кислая среда препятствует размножению вредных бактерий, но при этом сохраняет все пищевые и вкусовые качества напитков.

Ферментированная еда легче усваивается. В кефире, квашеной капусте, чайном грибе, квасе, йогуртах и других продуктах, прошедших брожение, содержатся пробиотики. С их помощью организм оздоравливается. Исследования показывают , что с помощью пробиотиков нормализуется работа кишечника, повышается иммунитет, снижается риск развития язвы желудка.

Квас и солодовые напитки

На полках магазинов сегодня можно найти газированные и негазированные напитки, созданные из злаковых культур с добавлением фруктов и ягод. Особенно полезны, как отмечает нутрициолог Юлия Мальцева, солодовые напитки из пророщенных злаков: ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и овса.

— Зерновые от природы богаты биологически ценными компонентами: магнием, фосфором, селеном, марганцем, кальцием. В солодовых много аминокислот, которые стимулируют в организме человека белковый обмен, способствующий развитию и росту мышц, — добавляет Юлия Мальцева.

Квасом можно "перекусить". Его энергетическая ценность на 77% состоит из углеводов, а жиров нет совсем. В 100 граммах продукта только 27 килокалорий. Но мы говорим о домашних квасах, а не о тех, что стоят среди сладких газировок и отдалённо напоминают вкус настоящего кваса. В этих напитках пользы нет.

Чайный гриб и иван-чай

То чудовище, которое росло в банках у многих советских людей, сегодня стало модным и популярным. Особенно активно идут продажи чайного гриба в Европе и Америке. Там его называют комбуча и пьют вместо воды и соков. Напиток действительно полезен для организма, если в него не добавлять сахар и красители.

Он улучшает пищеварение и иммунитет благодаря пробиотикам и антиоксидантам в составе. Глюкозамины, содержащиеся в напитке, увеличивают выработку гиалуроновой кислоты, за счёт чего кожа медленнее стареет и дольше остаётся упругой.

Другой чайный напиток — иван-чай — также является ферментированным продуктом. Он не только улучшает работу кишечника. С его помощью женщины могут снять болевой синдром при менструации, а мужчины — улучшить потенцию.

Спастись от депрессии

Учёные доказали , что ферментированные продукты улучшают психическое состояние, помогают противостоять стрессам.

— Зимой уровень серотонина, так называемого гормона счастья и удовольствия, снижается. А ведь большая часть данного гормона — 95% — производится в нашем кишечнике. Если работа кишечника нарушена, появляются перепады настроения, стрессы, недосыпания и депрессия, — говорит нутрициолог.

По словам фитнес-тренера Алексея Тужилкина, ферментированные напитки помогают восстановиться после тренировок. Ведь во время тренировок организм находится в повышенном стрессе, а аминокислотный состав напитков "успокаивает" кишечник и снижает напряжение в теле и голове.

Пиво, вино и медовуха также являются ферментированными напитками, но из-за алкоголя в их составе специалисты не рекомендуют злоупотреблять этими продуктами. Как отмечает кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе, неопасными являются 150 мл алкогольных напитков, если нет серьёзных хронических заболеваний и если употреблять их не ежедневно, а раз в одну-две недели.