Режим и каникулы. Сколько дней нужно для отдыха

Лайф узнал у специалистов, сколько нужно времени и как действовать, чтобы каждый мог хорошо отдохнуть и почувствовать себя человеком.

Близятся новогодние каникулы, и россиян беспокоит вопрос об их продолжительности. Большинство (47,5%) людей считают идеальной протяжённостью зимних каникул всего один-три дня. Чуть меньше опрошенных (38,7%) считают, что им достаточно отдохнуть от четырёх до семи дней. Об этом говорят данные исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

"Лучший отдых — это смена деятельности", — сказал однажды Ленин. Вождь пролетариата настаивал на бесконечном труде. По мнению специалистов, современному человеку нужно серьёзно относиться не только к длительности, но и к качеству и организации своего отдыха.

Врач-терапевт Виктор Лишин считает, что в среднем для отдыха человеку нужно от трёх до пяти дней. Это с учётом того, что надо выспаться и переключиться.

Специалист утверждает, что в идеале здоровый человек в жизни должен соблюдать три правила: спать достаточное количество времени, заниматься спортом и правильно питаться. Важно понимать, что это всё работает, если он находится в психологически комфортном состоянии.

Если эти условия соблюдены, человек чувствует себя здоровым. Поэтому для отдыха ему нужно привести в порядок те сферы, где он чувствует дискомфорт. Например, если его ритм жизни был связан с постоянными перегрузками, то в первую очередь ему нужно отвлечься от работы. Если у него был недосып — ему необходимо выспаться. Если он сбился с правильного питания — важно сбалансировать его.

— Отдых заключается ещё и в переключении обстановки. Нужно уехать хотя бы куда-нибудь недалеко. Увидеть что-то новое, — рекомендует терапевт. — Или сходить в театр, если человек любит спектакли. Главное, чтобы физически ему было комфортно и психологически хорошо.

По мнению психолога Дениса Кожевникова, оптимальные каникулы — пять дней. Если человек отдыхает больше, он входит в состояние отпуска, потом ему тяжело выходить из этого состояния. Но и к пяти дням нужно отнестись серьёзно и распланировать свой отдых заранее, каждый день что-нибудь делать, а не просто валяться на диване.

— Необязательно бесконечно гулять по друзьям, важно наполнить себя эмоциональными переживаниями. Например, купить билеты на концерт, выставки, — пояснил психолог. — Так произойдёт эмоциональная подзарядка и не будет чувства перенасыщения от отдыха.

Специалисты напоминают, что, вопреки расхожему мнению, лежать на диване все праздники может быть даже опасно. На такой отдых организм может ответить атрофией мышц, застойными явлениями в теле, изменённым кровотоком. Может даже возникнуть усталость. И, конечно, алкоголь тоже не так полезен для организма, поэтому рассматривать его как вариант отдыха нельзя.