Ветеринары против "Прилипал". Игрушки из "Пятёрочки" и "Дикси" убивают животных

Мы уже писали про "Стирателей", "Скрепышей" и "Прилипал". В прошлый раз акционные игрушки из "Пятёрочки", "Магнита" и "Дикси" мы рассматривали в контексте потенциальной опасности для детей и семейного бюджета. Но совершенно неожиданно мы обнаружили, что маленькие куски полимеров причиняют настоящую физическую боль ещё и животным. Множество питомцев по всей России регулярно проглатывают "Стирателей", "Прилипал" и их аналоги, что приводит либо к операции, либо к смерти. Счёт жертв, возможно, идёт на тысячи в месяц. Лайф подробно рассказывает об этой проблеме.

Что случилось? Рассказывайте

Популярная блогерша Мария Анохина рассказала в "Инстаграме", что недавно ей срочно пришлось обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Кошка Марии внезапно перестала есть. Врачи выяснили, что проблема в инородном предмете в желудке.

— Только за этот месяц они прооперировали пять кошек, которые сожрали какие-то липучки из "Дикси". Поэтому, если у вас дома есть [игрушки], выкидывайте их, — говорит модель. Следом Мария опубликовала фотографию этих самых "липучек". На ней оказались злосчастные "Прилипалы".

Целых пять случаев за месяц только в одной клинике! Многовато, не находите? Начали копать. Перерыли несколько тематических пабликов в соцсетях и изучили пару ветеринарных форумов. Сказать, что результаты изысканий нас удивили, — всё равно что промолчать.

Неужели от "Прилипал" на самом деле страдает много животных?

Да. Причём не только от "Прилипал" и не первый год. Врачи начали бить тревогу ещё в 2015 году, в период появления игрушек в российских супермаркетах.

— Спасибо вам, сеть магазинов "Дикси", за "Прилипал". Если бы не они, было бы меньше у нас кишечной непроходимости. За год три случая, — гласит пост в группе "Злой ветеринар" в соцсети "ВКонтакте", опубликованный анонимно сотрудником неизвестной ветклиники.

В комментариях владельцы кошек и врачи присоединились к обсуждению проблемы. "У нас стабильно раз в месяц! Были трое через день. Потом копались вместе", — пишет Алина Королёва, врач из клиники "Прайд". "+1 бедный котик. Пришлось две бутылочки вазелинового масла влить", — делится опытом Регина Вишнякова. "Выдернула откушенную липучку уже из глотки. Слава богу, обошлось", — рассказывает другой пользователь.

Кроме приведённых примеров, в комментариях описано ещё 17 похожих случаев. Итого: 20 комментариев из 46 посвящены извлечению инородного предмета из той или иной кошки. Подобные публикации появляются раз в несколько месяцев. И под каждой — десятки рассказов.

Хирурги обычно не ведут статистику, но, например, Александр Васильев, заведующий хирургическим отделением сети ветеринарных центров "Дарвин", говорит, что удаление "Прилипал" и прочих инородных предметов — очень часто встречающаяся проблема. Он не исключает, что по России счёт может идти на сотни и даже тысячи процедур в месяц.

— У нас в больнице не бывает ни дня, чтобы не оперировали кошку или собаку. В месяц легко достаём 30–40 штуковин, — говорит врач.

Игорь Фильков, хирург ветеринарной клиники "Колибри" в городе Долгопрудном, сомневается, что даже за год из кошек извлекают тысячу "Прилипал".

Это касается только "Прилипал", России и кошек?

В основном, конечно, животные глотают игрушки из "Дикси" — они банально самые маленькие из представленных в супермаркетах коллекционных игрушек. Однако "Стиратели" из "Пятёрочки", например, тоже нет-нет да попадают под раздачу. Питомцы из соседних стран тоже, как оказалось, под угрозой.

— Тот, кто это изобрёл, наверное, яро ненавидит котов. В Белоруссии всяких прилипал-смурфиков в сети магазинов "Евроопт" дарят. Врачи их уже называют "подарок из "Евроопта", — пишет Елена Заневская из Минска.

— То же самое хотела сказать магазину "Сiльпо" за их "Фиксиков", "Стикезов" и прочие игрушки в подарок, — передаёт привет из Одессы пользовательница "ВКонтакте" под ником Migransa Mors.

Кроме кошек, от силиконовой мелочи страдают и мелкие породы собак вроде чихуа-хуа и йоркширского терьера.

— Недавно шишку из 13-летнего йорка вытащили хирурги. И "Прилипалу". Стандартно, — делится опытом Валерия Шагина, студентка Вологодской молочно-хозяйственной академии имени Н.В. Верещагина.

Александр Васильев, заведующий хирургическим отделением сети ветеринарных центров "Дарвин", также призывает к осторожности владельцев щенков до двух-трёх лет.

— Мы ежедневно достаём носки, пакеты, куски игрушек и не только. Важно понимать, что не все игрушки даже из ветеринарных магазинов подходят для животных, — подчёркивает врач.

Разумеется, забить кишечник кошки или маленькой собаки может не только "Прилипала" или "Стиратель". Как раз в эти дни ветеринары наблюдают грустный сезон ёлочных игрушек. В декабре каждого года резко увеличивается количество операций по извлечению из животных комков гирлянд и дождиков.

Почему кошки вообще едят "Прилипал" и мишуру?

Однозначно сказать, почему кошки едят "Прилипал", сложно. Но у ветеринаров есть несколько теорий на этот счёт. Игорь Фильков считает, что проглатываются игрушки случайно.

— Скорее всего, это происходит во время игры с ними, — говорит он.

Александр Васильев тоже склоняется к теории игр, но также не исключает, что конкретно материал "Прилипал" вызывает особенные вкусовые ощущения у животных. Похожий эффект он наблюдает от канцелярских ластиков.

Другая причина, по которой мелкие игрушки часто оказываются в кишечниках животных, заключается в анатомической особенности кошачьего рта. Как объяснил Васильев, у Барсиков и Мурок на языке расположено много нитевидных сосочков, направленных в сторону пищевода. В определённый момент жевания они попросту не позволяют животному вытолкнуть инородный предмет — остаётся только глотать.

Понять же, что питомец проглотил что-то не то, по словам специалистов, просто. Оба врача назвали вялость, отказ от еды и рвоту.

Как помочь животному, если всё случилось?

Самый лучший способ — обратиться в ветклинику как можно скорее. Надеяться, что "выйдет само" и на рецепты из Интернета, не стоит. По словам врача из клиники "Дарвин", проблему, обнаруженную в первые часы и даже сутки, с высокой долей вероятности можно решить без вскрытия брюшной полости.

— Много инородных предметов нам удаётся достать с помощью гастроскопии. Извлечение игрушек из желудка проходит без проблем вообще, — уточняет хирург.

Без вмешательства медиков собака или кошка, скорее всего, погибнет. Неперевариваемый предмет приводит к острой кишечной непроходимости. За ней следуют некроз кишки и её разрушение. Содержимое пищеварительного тракта попадает в брюшную полость, после чего животное умирает в муках.

А как дорого и долго приходится лечиться?

Разумеется, любая помощь в ветклинике стоит денег. Цена зависит от региона и конкретной компании. В "Дарвине", например, эндоскопия с анестезией для кошки обойдётся в шесть тысяч рублей. Операция без осложнений — 10–12 тысяч рублей. С осложнениями — до 20 тысяч рублей.

Реабилитация, как правило, быстрая. Александр Васильев говорит, что первый день после операции — голодная диета. Потом — курс антибиотиков, а также приём противорвотных и обезболивающих препаратов. Завершающий этап — обработка шва. На всё про всё уходит пара недель.

Как предотвратить трагедию?

Прежде всего, хозяин животного должен как можно пристальнее следить за своим питомцем. Понятно, что заниматься этим перманентно невозможно. Поэтому врачи рекомендуют по возможности сократить количество потенциально опасных предметов в доме. Особенно на полу.

— Проблема всех этих мелочей в том, что какой-то особой радости животным они не доставляют. А вот проблемы из-за них могут возникнуть большие, — заключил врач сети клиник "Дарвин". По его мнению, "Прилипал" и их аналоги лучше не покупать вообще.