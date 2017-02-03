Россияне скупают страховки от рака

Продажи онкостраховок у лидеров рынка страхования за последний год выросли в два раза. Однако получить деньги, если болезнь атаковала, бывает не так-то просто.

Россияне всё чаще страхуются от рака. За год количество проданных страховок выросло в два раза, свидетельствуют данные четырёх крупных российских страховых компаний ("ВТБ страхование", "Согласие вита", "Росгосстрах жизнь", "Ренессанс жизнь"). Так в "ВТБ страхование", которая считается лидером по онкострахованию, в 2015 году было застраховано 64 тысячи человек, а в 2016 году уже 155 тысяч. В "Росгосстрахе" год назад страховки приобрело 63 тысячи человек, а в этом году — 70 тысяч. В "Ренессансе жизнь" было 20 тысяч заключённых договоров, а в 2016 году этот показатель вырос до 40 тысяч.

При этом выплаты производятся крайне редко. Например, в "Согласии вита" из 2500 застрахованных в 2016 году страховой случай наступил у двоих, а в "Россгосстрахе" из 70 тысяч застрахованных в 2016 году за выплатами обратилось 116 человек.

Па данным страховых компаний, чаще всего страховой полис от онкологии покупают молодые люди от 25–35 лет.

Договор: ожидание и реальность

Чтобы узнать, как на самом деле работает онкостраховка, корреспондент Лайфа побывал в трёх компаниях — "Ренессанс жизнь", "ВТБ страхование" и "Росгосстрах".

Несмотря на серьёзный рост числа застрахованных, консультанты страховых компаний при вопросе об онкостраховании теряются и просят помощи у более опытных коллег, затем предлагают ознакомиться с брошюрами по страхованию по различным программам — в "ВТБ страхование" это программа "Управляй здоровьем!", в "Ренессансе жизнь" это "Медицина без границ", в "Росгосстрахе" — ВМП ("Высококвалифицированная медицинская помощь").

Для оформления страховки требуется только паспорт и деньги — никаких медицинских справок. Перед заключением договора надо заполнить анкету, чтобы подтвердить отсутствие заболеваний, при наличии которых от онкологии не страхуют.

Кроме того, страховка не покроет онкологические заболевания кожи. По мнению страховщиков, лечение такого рака сравнительно недорогое, а значит, и страховка не нужна.

Однако после анализа договоров страховых компаний выяснилось, что на самом деле исключений гораздо больше.

Подводные камни

Например, в договоре компании "ВТБ страхование" прописано, что застрахованный за всю свою жизнь не должен был находится в местах лишения свободы. Страховщики связывают это с повышенным риском — тюрьма истощает человеческий организм и делает его более уязвимым к различным недугам.

В "Ренессансе жизнь" и в "Росгосстрахе" есть пункт о том, что, если среди близких родственников есть те, у кого до 50 лет был рак, договор также может быть признан недействительным.

Консультанты "Росгосстраха" в разговоре упоминают о запрете страхования при на наличии ишемической болезни сердца. В анкете же есть вопрос о том, поднималось у вас давление выше 150/100 мм рт.ст., что расценивается как склонность к гипертонии и, как следствие, к развитию инсульта и прочих проблем с сосудами.

Если вы за своим давлением не следите, то можете и не знать о наличии гипертонии (повышенного артериального давления). Однако при обращении за страховкой вас наверняка направят на обследование в клинику, с которой работает страховая компания. И, если выяснится, что давление у вас высокое, появится реальный повод признать договор недействительным. И тут уже не будет иметь значения, указали вы этот пункт при заключении договора или нет.

Именно поэтому эксперты рекомендуют внимательно читать условия договора и максимально честно заполнять анкету.

— По сути, это андерайтинг — оценка риска. Если человек, например, уже обладает каким-то серьёзным заболеванием, но он это утаил, то это будет поводом для отказа в выплате, — объяснил президент Ассоциации страховщиков жизни России, глава страховой компании "Метлайф" Александр Зарецкий. — Компания может принять на страхование человека с какими-то хроническими заболеваниями, просто для него стоимость страховки будет выше. Но так вы хотя бы не потеряете деньги, если ваш обман вскроется.

На самую недорогую страховку могут рассчитывать только здоровые люди.

Но на этом уловки страховых компаний не заканчиваются.

— Часто страховщики пользуются невозможностью доказать, когда онкологическое заболевание возникло, — рассказал юрист Константин Трапаидзе. — Например, у человека находят рак, а врач из клиники, которая работает со страховой компанией, пишет в заключении: "Невозможно определить время возникновения заболевания". И тогда страховщики могут повернуть всё так, что у человека уже был рак на момент заключения договора. А это уже станет поводом признать этот договор недействительным.

Получается, онкостраховка может, по сути, действовать только на рак на самых ранних стадиях, а купить её, чтобы потом воспользоваться, по тем ценам, которые распространяет страховая компания (не выше), может фактически только абсолютно здоровый человек. Времени на развитие болезни страховщики не отводят — во всех компаниях договор на онкострахование заключается максимум на год.

— Если вы решили приобрести такой полис, вы должны быть уверены, что он возобновляемый и будет действовать долго — 5, 10, 20 лет — при условии ежегодной оплаты вами страхового взноса, — говорит Александр Зарецкий. — Важно, чтобы эта пролонгация была безусловной — чтобы через год у вас снова не запрашивали подтверждение того, что вы ничем не болеете. Покупать такой полис на один год не имеет смысла. Наш организм потихонечку изнашивается в течение какого-то времени, а не моментально. Иначе вы просто выбросите деньги на ветер.

Выплата через суд

Доказать, что появившееся заболевание не является исключением, прописанным в договоре, и вы имеете полное право на выплату страховки, бывает довольно сложно.

Один из таких примеров Лайф нашёл в базе судебной статистики. Летом 2016 года житель Уфы обратился в суд против компании "Росгосстрах". Он заключил с этой страховой компанией договор на страхование жизни (то есть от многих заболеваний, включая онкологию) и потом заболел раком. Мужчина предоставил в компанию тот пакет документов, который был прописан в договоре (справку из онкодиспансера по месту жительства, выписку из медицинской карты), но ему ничего не выплатили.

Тогда застрахованный подал в суд, где представитель страховой компании утверждал, что просто нужно ещё было предоставить полную копию медкарты (хотя в договоре таких условий не было). В результате "Росгосстрах" выплатил и страховую сумму (1,1 млн рублей), компенсацию морального вреда (5 тыс.) и неустойку (150 тыс. рублей). Застрахованный выплату в итоге получил, но для этого пришлось приложить максимум усилий.

Народ не хочет думать о плохом

Несмотря на рост интереса к онкострахованию, эксперты отмечают, что этот рынок у нас развит очень плохо.

— Такие нишевые продукты, как онкострахование, пока не до конца понятны людям, — говорит президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов. — Они не до конца себе представляют целесообразность этого всего, но и есть какие-то вещи, о которых люди стараются не думать, — мысли о раке, к примеру, люди обычно стараются гнать из головы. А страховые компании продвигают те виды страхования, которые пользуется спросом. На онкострахование спрос небольшой, я не думаю, что страховые компании могут рассматривать это в качестве приоритетного направления.

О том, что страхование исключительно от онкологических заболеваний не очень широко представлено на российском рынке, говорит и заместитель генерального директора страховой компании "Согласие вита"Алексей Омелюта.

— Мировой опыт подсказывает, что данный вид страхования очень перспективен и в обозримом будущем, скорее всего, получит бурный рост на российском рынке. Основными потребителями данного продукта будут молодые энергичные люди до 35 лет, которые следят за своим образом жизни и захотят своё здоровье застраховать.

Онкология занимает второе место среди причин смертности в России. В 2015 году от злокачественных новообразований умерли почти 300 тысяч человек. По предварительным данным Росстата, за первые полгода 2016 года от рака скончалось 32 тысячи человек.