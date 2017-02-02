До 74 не доживём. Росстат спрогнозировал продолжительность жизни россиян
Росстат подготовил прогноз ожидаемой продолжительности жизни россиян до 2030 года. В документе (есть у Лайфа), отправленном на согласование в Минздрав, представлены три варианта: низкий, средний, высокий. Интересно, что ни по одному из них к 2018 году не будет достигнут показатель в 74 года, как этого требуют майские указы президента.
По самому оптимистичному прогнозу, такая продолжительность жизни в нашей стране ожидается к 2019 году, по среднему прогнозу — только к 2024 году, а в пессимистичном прогнозе вообще нет показателя в 74 года.
Однако этот прогноз несколько оптимистичней того, что был опубликован Росстатом в мае прошлого года. В среднем по каждому году показатель увеличился на 0,21 года.
Продолжительность жизни россиян из года в год планомерно растёт. Так, по итогам 2015 года был достигнут рекорд за всю историю наблюдений — 71,39 года, в 2014 году этот показатель составлял 70,93 года, а в 2011 году — 69,8 года.
По новому прогнозу Росстата, разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин будет постепенно сокращаться, однако по-прежнему останется значительным.
В проекте Стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни населения на период до 2025 года отмечается, что в России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения. Речь идёт о болезнях системы кровообращения, злокачественных новообразованиях, хронических болезнях органов дыхания и сахарном диабете.
Одной из самых распространённых причин развития заболеваний является нездоровый образ жизни: курение, неправильное питание (переизбыток соли и недостаток фруктов и овощей в рационе), пренебрежение физкультурой, чрезмерное пристрастие к алкоголю.
В стратегии Минздрава прописаны меры, которые должны помочь жителям страны вести более здоровый образ жизни. В частности, это ограничения рекламы "вредной" еды, запрет на продажу алкоголя гражданам до 21 года (уже известно, что правительство против) и введение дополнительных налогов на чрезмерно солёные продукты. Ещё одним направлением реализации стратегии является открытие кафе с диетическим меню. Такие кафе Минздрав предлагает бесплатно открыть для тех, кто находится за чертой бедности. Есть там и другие инициативы. Документ пока находится на согласовании в правительстве.
Специалисты по демографии отмечают, что на продолжительность жизни населения влияют многие факторы.
— Сама по себе продолжительность жизни — это комплексный показатель, который изменяется под влиянием многих факторов, — говорит генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков. — Часть этих факторов лежит в материальной обеспеченности людей. Ухудшение материальных условий сказывается на здоровье — хуже питание, снижаются возможности приобретать лекарства.
Большое влияние на демографические показатели оказывают глобальные исторические события, отметила заместитель директора Общественного института демографической безопасности Элина Жгутова.
— Посмотрите, как развивалась демография. Пожилые люди сейчас — дети военных лет. Казалось бы, они много повидали, у них слабое здоровье. Но на самом деле выжило сильнейшее поколение. Последнее десятилетие для статистики не показательно. На этом периоде находятся люди с очень крепким жизненным тонусом. А если взять 90-е годы плюс, условно, 70-е — я думаю, родившиеся в это время люди будут уходить из жизни очень рано. В те времена произошёл слом жизненного стержня. Не секрет, что продолжительность жизни зависит не только от здоровья, но и от воли, тонуса, целей, понимания жизни. А в 90-е годы было сломано всё — и здоровье в том числе, потому что хлынул алкоголь, порно и т.д.
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