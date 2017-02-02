До 74 не доживём. Росстат спрогнозировал продолжительность жизни россиян

Росстат подготовил прогноз ожидаемой продолжительности жизни россиян до 2030 года. В документе (есть у Лайфа), отправленном на согласование в Минздрав, представлены три варианта: низкий, средний, высокий. Интересно, что ни по одному из них к 2018 году не будет достигнут показатель в 74 года, как этого требуют майские указы президента.

По самому оптимистичному прогнозу, такая продолжительность жизни в нашей стране ожидается к 2019 году, по среднему прогнозу — только к 2024 году, а в пессимистичном прогнозе вообще нет показателя в 74 года.

Однако этот прогноз несколько оптимистичней того, что был опубликован Росстатом в мае прошлого года. В среднем по каждому году показатель увеличился на 0,21 года.

Продолжительность жизни россиян из года в год планомерно растёт. Так, по итогам 2015 года был достигнут рекорд за всю историю наблюдений — 71,39 года, в 2014 году этот показатель составлял 70,93 года, а в 2011 году — 69,8 года.

По новому прогнозу Росстата, разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин будет постепенно сокращаться, однако по-прежнему останется значительным.

В проекте Стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни населения на период до 2025 года отмечается, что в России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения. Речь идёт о болезнях системы кровообращения, злокачественных новообразованиях, хронических болезнях органов дыхания и сахарном диабете.