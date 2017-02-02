40% больных раком в Москве узнали о диагнозе на последней стадии

39% больных раком в Москве узнали о своём диагнозе впервые на III или IV клинической стадии заболевания, когда шансы на выздоровление минимальны. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга качества медицинской помощи онкобольным, проведённого службой помощи онкологическим больным "Ясное утро".

39% онкобольных узнали о своём диагнозе впервые на III или IV клинической стадии заболевания;

у 19% опухоль была выявлена при профилактическом осмотре до появления симптомов;

54% ничего не знали о своём заболевании до постановки диагноза.

Полученные данные говорят о недостаточной рабoте по раннему выявлению злокачественных новообразований, когда лечение наиболее эффективно, при этом низкая онконастороженность жителей и врачей первичного звена усугубляет ситуацию, отмечают специалисты "Ясного утра".

Кроме того, опрос выявил, что 48% респондентов получали подтверждённый диагноз больше месяца, а у 12% из них процесс постановки диагноза занял более полугода. 60% сталкивались с дoлгим ожиданием проведения диагностических процедур, 45% респондентов ждали приёма онколога дольше установленного законом срока.

Пациенты отмечают, что в медицинских учреждениях они не получают понятных им инструкций, куда и в каком порядке обращаться, маршрутизационная система неясна даже для медицинского персонала. Кроме того, 9% респондентов получали неправомерный отказ в постановке на учёт в онкологический диспансер по месту фактического проживания.

Опрос жителей столицы проводился службой с августа по ноябрь 2016 года по номеру горячей линии помощи онкопациентам, на профильных сайтах, в социальных сетях, в аптеках и медицинских организациях.