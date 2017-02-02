Большинство больных раком в Москве не получают положенного бесплaтного лечения

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Большинство больных раком в Москве не получают положенного бесплaтного лечения

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Большинство пациентов с онкологией в Москве вынуждены самостоятельно оплачивать положенные им лечение и лекарства. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга качества медицинской помощи онкобольным, который был проведён службой помощи онкологическим больным "Ясное утро".

Только у 7% опрошенных не было дополнительных расходов на лечение своего онкологического заболевания за последний год. 50% респондентов за свой счёт покупали лекарства (в том числе для химиотерапии), 74% опрошенных оплачивали диагностические процедуры.

Причины, вынуждающие онкопациентов платить за лечение:

  • длительное ожидание бесплaтных лекарств и лечения (44%);
  • сложности с оформлением получения (34%);
  • неправомерный отказ в выписке рецепта по причине отсутствия лекарства в аптеке (17%).

Также опрос показал, что 57% респондентов не получили от лечащего врача в понятном им виде информацию о самом диагнозе, вариантах лечения и прогнозе развития болезни. 66% опрошенных отметили, что им не была предоставлена полная информация о праве на льготное лекарственное обеспечение.

Опрос жителей столицы проводился службой с августа по ноябрь 2016 года по номеру горячей линии помощи онкопациентам, на профильных сайтах, в социальных сетях, в аптеках и медицинских организациях.

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