Большинство больных раком в Москве не получают положенного бесплaтного лечения

Большинство пациентов с онкологией в Москве вынуждены самостоятельно оплачивать положенные им лечение и лекарства. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга качества медицинской помощи онкобольным, который был проведён службой помощи онкологическим больным "Ясное утро".
Только у 7% опрошенных не было дополнительных расходов на лечение своего онкологического заболевания за последний год. 50% респондентов за свой счёт покупали лекарства (в том числе для химиотерапии), 74% опрошенных оплачивали диагностические процедуры.
Причины, вынуждающие онкопациентов платить за лечение:
- длительное ожидание бесплaтных лекарств и лечения (44%);
- сложности с оформлением получения (34%);
- неправомерный отказ в выписке рецепта по причине отсутствия лекарства в аптеке (17%).
Также опрос показал, что 57% респондентов не получили от лечащего врача в понятном им виде информацию о самом диагнозе, вариантах лечения и прогнозе развития болезни. 66% опрошенных отметили, что им не была предоставлена полная информация о праве на льготное лекарственное обеспечение.
Опрос жителей столицы проводился службой с августа по ноябрь 2016 года по номеру горячей линии помощи онкопациентам, на профильных сайтах, в социальных сетях, в аптеках и медицинских организациях.
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