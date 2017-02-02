Более 80% подростков во всем мире недостаточно активны

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Более 80% подростков во всем мире недостаточно активны

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Фото: © EAST NEWS

В мире 23% взрослых и 81% подростков страдают от недостатка физической активности, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперты организации предупреждают, что это способствует развитию всевозможных неинфекционных заболеваний, среди которых инсульт, диабет и рак.

ВОЗ разработала глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний до 2020 года. В нём, в частности, прописана необходимость стимулировать людей больше двигаться. Эксперты настаивают, что даже небольшая активность лучше, чем её полное отсутствие.

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, должны постепенно вводить в свой распорядок дня небольшие физические нагрузки. Постепенно занятия должны становиться более продолжительными и постоянными.

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