В России каждый год раком заболевает полмиллиона человек

Ежегодно примерно 500 тысяч россиян заболевают раком. Такие данные привёл главный внештатный специалист Минздрава РФ по онкологии Михаил Давыдов на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы против рака.
— Из них 100 тысяч пациентов умирают в течение 12 месяцев после выявления рака, — добавил он, как сообщает ТАСС.
Главный онколог также подчеркнул, что примерно у половины из впервые заболевших рак выявляется на поздних стадиях — третьей и четвёртой. Поэтому около 300 тысяч пациентов с выявленными опухолями умирают, отметил он.
Читайте также: 40% больных раком в Москве узнали о диагнозе на последней стадии
Большинство больных раком в Москве не получают положенного бесплaтного лечения
- Популярные
- По времени