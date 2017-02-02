В России каждый год раком заболевает полмиллиона человек

Ежегодно примерно 500 тысяч россиян заболевают раком. Такие данные привёл главный внештатный специалист Минздрава РФ по онкологии Михаил Давыдов на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы против рака.

— Из них 100 тысяч пациентов умирают в течение 12 месяцев после выявления рака, — добавил он, как сообщает ТАСС.