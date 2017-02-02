В России каждый год раком заболевает полмиллиона человек

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В России каждый год раком заболевает полмиллиона человек

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Фото © Flickr/Jenny Mealing

Ежегодно примерно 500 тысяч россиян заболевают раком. Такие данные привёл главный внештатный специалист Минздрава РФ по онкологии Михаил Давыдов на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы против рака. 

— Из них 100 тысяч пациентов умирают в течение 12 месяцев после выявления рака, — добавил он, как сообщает ТАСС.

Главный онколог также подчеркнул, что примерно у половины из впервые заболевших рак выявляется на поздних стадиях — третьей и четвёртой. Поэтому около 300 тысяч пациентов с выявленными опухолями умирают, отметил он. 

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