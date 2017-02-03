Минздрав и Минфин поспорили из-за энергетиков

Ведомства придерживаются разных позиций относительного того, давать ли региональным властям право запрещать продажу слабоалкогольных напитков на своей территории.

В июле 2016 года Законодательное собрание Еврейской автономной области предложило наделить власти субъектов РФ правом запрещать у себя в регионе продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков (содержат 1,2–9% этилового спирта, кофеин и/или другие тонизирующие вещества). Проще говоря, речь идёт об энергетиках. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.

Минфин подготовил проект официального отзыва кабмина. В нём, в частности, отмечается, что такая инициатива "влечёт риски, связанные с невозможностью обеспечения единого порядка и правил ведения экономической деятельности на территории РФ, целостности экономического пространства и обеспечения конкуренции".

В Минздраве же с этой позицией не согласились, назвав довод необоснованным. В ведомстве отметили, что закон (ФЗ № 171) позволяет региональным властям "устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу". Так почему же не разрешить регионам самостоятельно решать и вопрос со слабоалкогольными напитками?

"Указанные меры будут способствовать снижению заболеваемости, ассоциированной с потреблением алкоголя, и, как следствие, снижению общей смертности населения", — добавили в Минздраве.

Отдельные регионы неоднократно пытались самостоятельно ограничить продажу слабоалкогольных энергетиков. Интересно, что ряд таких решений был признан судебными органами противоречащими федеральному законодательству. Так случилось в Еврейской автономной области. Местный суд ссылался на всё тот же ФЗ № 171, который "не наделяет органы государственной власти субъекта полномочиями на введение запрета на розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции, а предусматривает лишь право органов устанавливать дополнительные ограничения к тем ограничениям, которые установлены Федеральным законом". Верховный Суд РФ с этим согласился.

Вместе с тем судами принимаются и противоположные решения. Так, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, проанализировав отдельные положения опять-таки ФЗ № 171, указал, что установление возможности введения полного запрета на розничную реализацию алкогольной продукции не исключает возможности введения запрета на розничную реализацию отдельного вида алкогольной продукции исходя из целей защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз напомнил, что подобные поправки уже пытались "протащить", однако до принятия закона дело так и не дошло. Вся причина в том, что нет доказательств явного вреда слабоалкогольных напитков.

— Чем вредны энергетики? Чтобы запретить один продукт, нужны серьёзные обоснования, что он действительно вреден и не только социально. А эти напитки имеют все разрешающие документы, они легально производятся много лет. Хочу подчеркнуть: у этой отрасли нет лоббистов, которые вступились бы за неё, — отметил он. — Представьте, один регион запретит виски, другой водку. Но чем запрещённый продукт вреднее в своём регионе, чем в соседнем? К тому же весь мир пытается перейти на низкоалкогольную продукцию.

С этой позицией согласен управляющий партнёр компании Winedirect Максим Лесниченко.

— Запрещать какую-то отдельную алкогольную группу можно только по причине нанесения прямого вреда здоровью. Во всех остальных случаях это странно, — сказал он. — Если бы в тониках были химические соединения, которые наносят вред, несовместимый со здоровым образом жизни, то это другой разговор.