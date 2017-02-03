Врачей возмутила вечеринка со стриптизом в онкобольнице в Подмосковье

Врачи ГУЗ "Московский областной онкологический диспансер" решили удивить своего начальника, пригласив на новогодний корпоратив стриптизёршу. Вечеринка проходила в стенах лечебного заведения. Под тематическую песню "Медсестричка" танцовщица исполнила приватный танец на коленях у главного врача больницы. Коллектив дружно поддерживал участников танца, снимая происходящее на камеры.

О том, может ли главный врач позволить себе такие развлечения, Лайф спросил у главных врачей других больниц. Специалисты врачебного дела ответили, что подобное поведение неприемлемо для врача в принципе, какое бы служебное положение он ни занимал.

— По моему мнению, главврач не может позволить себе подобного поведения. Врач везде остаётся врачом — и дома, и на работе, и на отдыхе, — говорит главный врач Республиканской клинической больницы Республики Татарстан Рустем Гайфуллин. — У него есть определённые этические нормы. Он не может вести себя так вызывающе. Какое потом к нему будет отношение, какое доверие? Врач всегда на работе и должен соответствовать статусу своей профессии.

С мнением коллеги согласна и Нэлла Чернобай, главврач больницы № 2 города Кемерово.

— Этот случай просто отвратителен! То, что в этой ситуации врач — главный как начальник, неважно. В первую очередь он врач — человек, принадлежащий к особой категории людей. Я ещё понимаю где-то в компании, но на всеобщее обозрение... Я бы никогда ничего не позволила бы в своей больнице. И очень жаль, что он имеет такое мировоззрение, устраивает такие примитивные развлечения, тем более в стенах лечебного заведения.