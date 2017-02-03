Появился прибор для диагностики гриппа по дыханию

Учёные из Техасского университета в Арлингтоне создали прибор, который сможет обнаружить грипп на ранних стадиях. Об этом сообщает портал Digital Trends.

Устройство напоминает обычный алкотестер: пациенту нужно дунуть в трубочку, а специальные датчики выявят повышенную концентрацию азота и аммиака, бактерий, которые характерны для развития вируса гриппа.

Своеобразный гриппо-тестер — беспроводной, заряжается от батареек. Ожидается, что этим прибором сможет пользоваться любой желающий. В зависимости от результата данные мини-обследования пациент сможет передать своему врачу, которому будет проще назначить лечение. К тому же это можно будет сделать дистанционно.

— Это устройство позволяет определять грипп на ранней стадии, а значит, даст возможность бороться с эпидемией гриппа до того, как она началась. Кроме этого, прибор поможет людям более эффективно лечить эту болезнь, особенно у детей и стариков, – пояснила автор изобретения профессор Техасского университета в Арлингтоне Перена Гума.

Ранее она уже создала похожие приборы для выявления астмы и сахарного диабета.

Сейчас аппарат проходит клинические испытания, но уже обсуждается вопрос о коммерческом будущем этого изобретения. Авторы проекта также отметили, что работают над аналогом нового гриппо-тестера, который сможет определить и другие заболевания, например, лихорадку Эбола.