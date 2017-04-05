Жидкое золото. Американцы хотят открыть в России частный банк грудного молока

Американская компания WCMA Management хочет создать в России частный банк женского грудного молока. Она готова вложить в это более $10 млн. Вице-премьер Ольга Голодец получила письмо по этому вопросу от помощника президента Андрея Белоусова, рассказал Лайфу пресс-секретарь Голодец Иван Слепцов. Ранее глава WCMA Management направил обращение президенту России Владимиру Путину, а уже из его администрации оно было спущено вице-премьеру.

Слепцов уточнил, что информация о проекте перенаправлена в Минздрав и МИД РФ со следующей пометкой: "Рассмотрите с учётом международного опыта реализации аналогичных проектов и о результатах проинформируйте".

— В настоящий момент профессиональным сообществом действительно обсуждается инициатива по созданию банка "донорского молока", — рассказали Лайфу в пресс-службе Минздрава. — По результатам обсуждения специалистами будет выработана консолидированная позиция.

Как стало известно Лайфу, в планах WCMA Management — открыть банк донорского молока сначала в Санкт-Петербурге, а если проект окажется успешным, то и в других регионах России. При этом отделения банка планируется открыть на базе роддомов и детских больниц.

Глава WCMA Management Чарльз Ли Спарк III (именно так он подписывается в письме Путину) просит президента оказать государственную поддержку при поиске помещений для банка — они должны быть на территории медучреждений.

Зачем нужны банки грудного молока?

Как рассказывал Лайф, в России уже есть один банк донорского молока. Он открылся два года назад при Научном центре здоровья детей в Москве. Донорское молоко получают пациенты центра, если у их мам нет своего.

Как говорится на сайте центра, грудное молоко "помогает существенно снизить риск развития таких часто встречающихся у недоношенных детей серьёзных заболеваний, как некротизирующий энтероколит, сепсис, бронхолёгочная дисплазия, ретинопатия, а самое главное — обеспечить дальнейшее оптимальное нервно-психическое развитие этих детей".

Донорами становятся кормящие мамы, которые тоже находятся в центре вместе со своими малышами. При этом, как сказано на сайте центра, "матери-доноры тщательно отбираются, проходят обследование". Молоко пастеризуется при температуре 62,5°C в течение 30 минут.

Центру также помогает иностранная компания — нидерландская Philips. "Инициатива реализуется под эгидой Союза педиатров России и при поддержке бренда Philips Avent — эксперта в сфере производства продукции для грудного вскармливания", — сказано на сайте центра. Интересы Philips понятны: это заодно возможность рекламировать бутылочки, молокоотсосы, радионяни, поильники, термочашки профильной аудитории.

Второй банк грудного молока должен открыться в этом году в Уфе на базе Республиканской детской клинической больницы. Пожертвования на его открытие собирал благотворительный фонд "Наши дети" (собрано более 0,5 млн рублей).

В американских банках — в 700 раз больше грудного молока

Как сказано на сайте Ассоциации банков грудного молока Северной Америки, в 2016 году банки, входящие в неё (23 в США и 3 в Канаде), передали младенцам 3,77 млн унций донорского молока (112 тыс. литров). Единственный работающий в России банк в прошлом году собрал 167 литров грудного молока, то есть в 671 раз меньше.

Принципы работы одинаковые: женщины-доноры дают своё молоко бесплатно, а младенцы, которым нужно молоко, бесплатно его получают. На сайтах американских банков собираются денежные пожертвования — на то, чтобы организовать работу, провести обследование женщин-доноров и доставить молоко в больницу.

Как говорится на сайте Международной инициативы в поддержку донорства молока, банки последнего есть в 27 странах мира.

Чем занимается Чарльз Ли Спарк III ?

В письме Путину Чарльз Ли Спарк III писал, что с его организацией "сотрудничают специалисты крупнейших донорских банков, расположенных в США, Франции, Швейцарии". При этом в соцсети LinkedIn Чарльз Ли Спарк III зарегистрировался как владелец организации World Class Martial Arts & Fitness. Аббревиатура первых четырёх слов как раз складывается в WCMA. Судя по названию, организация связана с боевыми искусствами (martial arts) и фитнесом.

На её сайте говорится: "Ваши дети хотят изучать боевые искусства, но вы не определились, на какие занятия их отдать? Вы ищете новую школу? Мы можем помочь в любом случае. Поскольку в нашей школе преподаватели высокого класса, наше стремление — учить новичков и делать полезными занятия тхэквондо для каждого".

В разделе "Программы" на сайте мы нашли пункты "Тхэквондо", "Самооборона", "Фитнес", "Организация дня рождения", но информации о грудном молоке там нет. WCMA, как и указано в письме, расположена в штате Вирджиния.

Интересно, что, как Чарльз Ли Спарк III указал в LinkedIn, ранее он был подрядчиком ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и ЦРУ. В базе контрактов американских госструктур не удалось найти контрактов с организацией World Class Martial Arts & Fitness — только с WCMA Incorporated (поставляет медицинское оборудование) и Windows covering manufacturers association.

Лайф попытался отправить запрос в World Class Martial Arts & Fitness — сайт не позволяет этого сделать из-за технических неполадок. По телефону, указанному на сайте, никто не отвечает.

Можно ли сделать бизнес на грудном молоке?

Бизнес на грудном молоке — это ещё не занятая в России ниша. Сейчас грудное молоко можно купить только из рук в руки (как помним, в банке его дают бесплатно, но его там мало).

Много объявлений на эту тему есть в соцсетях (вот пример). Конечно, мамы, которые продают молоко, не всегда проходят комплексное обследование. Покупателям предлагается просто верить в то, что в молоке нет инфекций ("Грудное молоко. Замороженное в спец. пакетах. 100р/100 мл. Москва. Тушино. Мама и девочка абсолютно здоровы. Ни разу не болели" — пример объявления).

В США ниша тоже ещё довольно свободна. Покупка и продажа грудного молока происходит на сайтах типа портала "Только грудь" (там сейчас около 9 тысяч объявлений).

Кстати, в 2013 году New York Times публиковала исследование, согласно которому 64% образцов молока, которое продаётся из рук в руки на сайтах, содержит стафилококки, 36% — стрептококки, почти три четверти — другие вредные бактерии.

Если бы американский бизнес активно предлагал проверенное молоко за деньги, конечно, покупатели отказались бы от сайтов, работающих по принципу "из рук в руки", но пока это основная площадка.

Грудное молоко покупается не только для детей. И на российских, и на американских сайтах полно мужчин, которые хотят купить молоко для себя. Например, на сайте "Только грудь" есть довольно популярный раздел под названием "Готова продать молоко мужчинам" (сейчас там более тысячи объявлений).

Ранее американское издание The Cut рассказывало о спортсмене, который регулярно покупает и пьёт грудное молоко. По его словам, это "магический эликсир", который даёт ему столько энергии, сколько он никогда не получал от витаминов и спортивного питания. Кстати, в американской прессе и на сайтах-магазинах грудное молоко называют жидким золотом.

По словам координатора фонда "Наши дети" (который собирал деньги на открытие второго в России банка) и программы "Лечение детей" Илоны Раздуминой, донорское молоко в России очень нужно, но пока непонятно, на каких условиях его будут предоставлять в частном банке.

— Наверняка в частном банке молоко будет платным, а в государственных клиниках его предоставляют бесплатно, — сказала она. — Молоко всегда нужно, особенно для недоношенных детей. Поскольку мама родила раньше срока, у неё стресс, молоко может пропасть. И здесь помогает донорское молоко, пусть не родное, но взято у проверенных мам, после всех анализов.