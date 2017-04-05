Наркотики — легально и без рецепта. Как мы купили сырьё для "крокодила"

Известно ли вам, что во многих аптеках Москвы совершенно свободно продаются наркотики? Это правда. Их действительно можно купить сравнительно дёшево и без рецепта. Из некоторых лекарств наркоманы варят популярный "крокодил", а другие принимают "в чистом виде".

Речь идёт о кодеиносодержащих (кодеин — алкалоид опиума) и психотропных препаратах. Из терпинкода и седальгина нео наркоманы дома готовят "крокодил" (дезоморфин). Своё название он получил из-за того, что в месте инъекции возникают язвы и эрозии. При этом кожа в поражённых местах становится похожа на шкуру крокодила. Люди из-за этого наркотика буквально гниют заживо.

Фенибут, флуоксетин и велаксин — всё это психостимуляторы и антидепрессанты. Все эти препараты должны отпускаться строго по рецепту врача. Дозировку назначает только специалист. При самостоятельном применении таблетки могут вызвать массу серьёзных побочных эффектов вплоть до психических расстройств.

Все эти лекарства состоят на предметно-количественном учёте. То есть после продажи наркотического препарата провизор должен сделать запись в специальном журнале. Этот документ должен быть пронумерован, сброшюрован, заверен подписью руководителя аптеки и скреплён печатью аптеки.

Однако на деле любой из этих препаратов можно купить совершенно свободно и без рецепта.

В столице более пяти тысяч аптек, из них 70% сетевые, 30% — одиночные. Чтобы соблюсти пропорцию, мы обошли 70 сетевых и 30 несетевых аптек.

В сетевых аптеках ("Горздрав", "Ригла", "Столичка", 36,6 и другие всем известные бренды) у провизоров была очень похожая реакция: испуг, удивление и даже гнев. Интересно было наблюдать, как округляются их глаза, когда я старательно перечисляла препараты.

— Если рецепт забыт дома, нужно идти домой за ним, — заявили провизоры "сетевиков".

А вот несетевые аптеки оказались более покладистыми. В одних я получила жёсткий отказ. Но вот затем мы наткнулись на "рай для наркомана".

Он располагался в аптеке "Фармоза" в районе Отрадное.

Провизор задумчиво выслушала все мои пожелания и задала уже такой знакомый вопрос о рецепте.

— Дома оставила, — привычно ответила я.

— Как же я вам продам, а вдруг вы меня подставите, вдруг вы проверка. Вам на слово верить?

Я видела, что провизор немного нервничает — она теребила крашеные белокурые локоны, прикрывала рот рукой, как будто тело подсказывало ей, что надо замолчать, порвала резинку, которая скрепляла пачки с лекарствами.

Но через минуту прилавок заполнился фармацевтическим богатством. Я купила практически всё, что мне было нужно.

— Можно я вам упаковку отдавать не буду из-за штрихкода, только внутренности (то есть блистеры с таблетками. — Прим. Лайфа), — с нервной улыбкой спросила провизор.

Поджимая губы, она положила препараты передо мной.

— 887 рублей. Чек я вам тоже не отдам, — фармацевт продолжала выдвигать свои условия.

— Почему? Хоть покажите.

Чек легонько затрепыхался в длинных наращённых ногтях провизора. Она держала его как можно ближе к себе, словно я могла кинуться и вырвать бумажку из её рук.

Ещё в четырёх несетевых аптеках мне продали фенибут, велаксин и флуоксетин. Провизоры каждый раз делали недовольное лицо, но всё же выдавали мне психотропные лекарства.

Судя по информации в базе судебной статистики, дела за продажу наркотиков без рецепта тоже заводятся в основном против несетевых — мелких и мало кому известных — аптек.

К примеру, 16 марта 2017 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Главного управления МВД России по Москве к ООО "Авицена" (аптека в Южном округе Москвы). В результате "Авицена" была оштрафована на 100 тыс. рублей за продажу наркотических и психотропных средств без рецепта (это в первую очередь тропикамид и лирика, самые популярные у наркоманов аптечные средства, а также залдиар, мидриацил и др.).

Очевидно, это совсем небольшой штраф для аптеки, и возможно, что продажа наркотиков без рецепта приносит гораздо больше денег. Если аптека во второй раз попадается, её могут временно закрыть. 23 января 2017 года суд приостановил деятельность ООО "Интерфарм" (аптека в Юго-Восточном округе) на 90 дней в том числе за продажу лирики. Как сказано в материалах дела, ранее аптека уже получала штраф (30 тыс. рублей), но продолжила нарушать закон.