В Алтайском крае предложили запретить продажу сигарет беременным женщинам

В Министерстве здравоохранения Алтайского края предлагают внести поправки в федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Местные чиновники считают, что нужно запретить продажу сигарет беременным женщинам. Как рассказали Лайфу в пресс-службе регионального Минздрава, это предложение уже направлено в Госдуму — оно должно быть рассмотрено в рамках круглого стола Комитета Госдумы по охране здоровья.

— Инициатива ... обусловлена тем, что, согласно статистическим данным, 60% курящих женщин продолжают курить и в состоянии беременности, — такие слова замминистра здравоохранения Алтайского края Веры Ушановой приводятся в сообщении пресс-службы.

Как проверить, беременна покупательница или нет? В Минздраве Алтайского края считают, что продавец может требовать "документ, подтверждающий отсутствие беременности у женщины (справка)". Такую справку женщина должна будет ежемесячно брать у гинеколога.

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, можно любую, даже самую хорошую инициативу, довести до абсурда — и это как раз тот самый случай.

— Никаких справок об отсутствии беременности никакой продавец никакого магазина требовать не должен, — сказал он. — Информация о беременности — это личные данные. Понятно, что беременным женщинам курить крайне не рекомендуется, но запрет на законодательном уровне — это больше похоже на ограничение прав и свобод.

Ранее Минздрав планировал запретить продажу сигарет всем, кто родился после 2014 года. Но в Минюсте и Минэкономразвития посчитали, что это будет нарушением конституции.