Рособрнадзор не считает ЕГЭ причиной детских суицидов

В Рособрнадзоре считают, что ЕГЭ и связанные с ним стрессы не становятся причиной подростковых самоубийств. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского.

В феврале правозащитник потребовал снизить нагрузку на школьников и отменить ЕГЭ. Он направил письмо президенту России Владимиру Путину и зампреду правительства Ольге Голодец. Аппарат Правительства РФ поручил подготовить ответ Минздраву и Рособрнадзору.

"Уважаемая Ольга Юрьевна, поскольку приближается время экзаменов, приближается и время суицидов", — так начиналось письмо Саверского к Голодец. По мнению правозащитника, школьники в это время сталкиваются с непосильной физической и психологической нагрузкой.

Саверский ссылается на статистику, которая, по его словам, раньше публиковалась Минобрнауки. В 2009 году со школьными проблемами было связано 44 суицида, в 2010 году — 40.

Впрочем, нагрузка слишком высока на протяжении всего учебного года. Правозащитник в своём обращении приводил пример: в соответствии с нормами СанПиН, максимально допустимая недельная нагрузка на детей (то есть занятия в школе) со 2-го по 11-й класс составляет от 17,25 до 27,75 часа.

Если добавить к этому время, которое школьники тратят на домашнее задание, а также на кружки, секции и занятия с репетиторами, занятость старшеклассников доходит до 49 часов в неделю, отмечал Саверский. Если этот показатель сравнить с нормами Трудового кодекса РФ, получится, что старшеклассники трудятся больше взрослых.

"Согласно ст. 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов. Это норма для взрослых, которая была выработана как раз для сбережения не только здоровья, но и трудоспособности", — было сказано в обращении.

В ответе Росздравнадзора говорится, что "экзамены, независимо от формы их проведения, всегда связаны с волнениями и стрессами". При этом, как сказано в письме, "фактов суицида, связанных со сдачей ЕГЭ, ни в одном субъекте Российской Федерации не зарегистрировано".

В ответе также сказано, что школьники перед сдачей экзамена должны проводить психологическую подготовку. В школе проводятся классные часы и индивидуальные беседы, где школьникам рассказывают, как морально подготовиться к итоговой аттестации.

Минздрав в ответ на обращении Саверского прислал ответ, где говорилось, что ведомство "отвечает лишь за оказание медицинской помощи детям на случай болезни". Саверского не устроили такие ответы, и он направил повторное письмо президенту.