Не по дням, а по часам. Почему у девочек может с рождения расти грудь

"Никогда не думала, что буду писать на подобные темы, но... Моей дочке восемь с половиной лет. Сегодня она сказала, что побаливает левая грудь. Смотрю — увеличена! Пощупала — реально растёт!" — такой пост на одном из форумов, посвящённых детским проблемам, опубликовала молодая мама. При этом она уточнила, что проблем с гормонами у ребёнка нет, никаких других признаков раннего созревания тоже. А грудь есть.

Женщина спросила совета у других родителей. Как это часто бывает, комментарии посыпались самые разнообразные, но одинаково далёкие от истины. Одни мамочки заочно "диагностировали" у девочки ожирение, другие были уверены, что всё дело в гормональном сбое, третьи вынесли вердикт: "У вашего ребёнка акселерация, успокойтесь". Были даже такие советы: это раннее половое созревание, поэтому надо рассказать дочке, "как предохраняться правильно".

Хороший врач бы сказал, что, скорее всего, волноваться не стоит. У девочек грудь может расти даже даже с рождения, и это не является болезнью.

Раннее созревание

Начало роста молочных желёз у девочек назвается словом "телархе". Это первый признак женского полового созревания, за ним наступают следующие — пубархе (появление волос на лобке) и менархе (первая менструация).

Обычно период телархе наступает в 10–11 лет. Но бывает, что грудь начинает расти очень рано: в 6–8 лет или даже с рождения. Это преждевременное изолированное телархе (ПИТ). Изолированное — потому что кроме телархе других признаков полового созревания не наблюдается. Это очень важно. Если у ребёнка также растут и волосы на лобке или под мышками, начались месячные до 10 лет, то нужно обратиться к эндокринологу.

По словам педиатра Сергея Бутрия, с такой проблемой он наблюдает около 20 детей в год. В целом, по данным научных исследований, ПИТ возникает у 1% девочек.

— Причины развития этого состояния непонятны, чаще всего причину не удаётся установить, да этого и не требуется, — сказал Сергей Бутрий. — Требуется только исключить истинное преждевременное половое развитие. Иногда причина телархе только в том, что мама оставляет противозачаточные таблетки на виду, а ребёнок их ковыряет и ест (противозачаточные препараты могут нарушить детский гормональный фон и спровоцировать ранний рост молочных желёз. — Прим. Лайфа).

Телархе может быть только у девочек, если что-то подобное наблюдается у мальчиков, есть повод обратиться к специалисту.

— Увеличение молочных желёз в норме может быть у мальчиков только в первые недели после родов, в рамках физиологического состояния, называемого "половой криз", — сказал врач. — Любое увеличение молочных желёз у мальчиков старше полутора месяцев требует консультации детского эндокринолога.

Что делать?

Обычно это состояние проходит самостоятельно — медикаментозного лечения и дополнительных анализов не требуется. Молочные железы у девочек (чаще всего) в течение года прекращают рост и могут даже вернуться к прежнему размеру, чтобы потом, в положенном возрасте (примерно в 10–11 лет), началось "настоящее" половое созревание.

Как показывает практика, осложнения после ПИТ появляются редко. В одном из исследований, которое провели российские учёные, из 106 девочек с преждевременным изолированным телархе у 71 в положенное время началось нормальное половое созревание. У 22 была диагностирована фиброзно-кис­тоз­ная болезнь (доброкачественное новообразование в молочных железах). У 11 была полная форма преждевременного по­лового созревания. У двух девочек, наоборот, произошла задержка полового созревания.

— Многие родители девочек сталкиваются с этим безобидным состоянием. Нередко они пугаются и начинают бегать по врачам и сдавать болезненные и дорогостоящие анализы. Нередко даже педиатры не знают, что с этим делать. Родители успевают вдоволь "набояться", пока не попадут к эндокринологу, где их наконец успокоят, — говорит Сергей Бутрий.