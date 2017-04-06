Пластический хирург предложил бесплатные услуги пострадавшим при теракте в метро

Пластический хирург из Санкт-Петербурга Денис Агапов предложил пострадавшим при теракте в питерском метро бесплатные услуги: он готов безвозмездно провести необходимые пластические операции. Об этом он написал на своей страничке в "Инстаграме".

"Я, Агапов Денис Генрихович, приношу свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии в петербургском метро, — пишет пластический хирург. — Предлагаю свою помощь в бесплатном проведении необходимых эстетических восстановительных операций".

Врач также добавил, что у него нет возможности лично связаться с пострадавшими при взрыве, поэтому он оставил свой номер телефона для связи.

Напомним, 3 апреля, в 14:40, в петербургском метро, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", прогремел взрыв. Погибло 14 человек, более 70 получили ранения.

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