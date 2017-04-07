Материнский капитал разрешат тратить на любые цели

Мамы, родившие второго ребёнка до 35 лет, будут получать не только материнский капитал (сейчас он составляет 453 тыс. рублей), но и доплату к нему (250 тыс. рублей). Причём доплату можно будет тратить на любые цели. Такую идею вице-премьер Ольга Голодец поручила проработать Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития, рассказал Лайфу источник в правительстве. Доплаты могут появиться с 2018 года.

25 тыс. рублей из материнского капитала родители имеют право потратить на любые цели и сейчас. Давно обсуждается идея дать родителям ещё больше свободы. К примеру, на днях депутаты Госдумы сразу от трёх партий (КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России") предложили позволить семьям тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Депутаты уточняли, что купить можно будет только отечественную машину. Продать её можно будет только через три года.

— Идея расширить список того, на что можно потратить материнский капитал, неплохая, но нужно всё делать в рамках разумного, — считает Виктория Дергунова, юрист, основатель общественного движения "Права родителей". — Эта выплата ориентирована на улучшение условий семьи и детей, поэтому именно на ребёнка её и нужно направлять. То есть варианты, когда родители могут деньги вложить в какую-то предпринимательскую деятельность или оплатить свои долги, к примеру, лучше исключить, иначе материнский капитал в том виде, в котором он задумывался, потеряет смысл.

Впрочем, по её словам, немало родителей и сейчас тратят материнский капитал на что хотят — при этом им приходится обходить закон, то есть по сути идти на мошенничество.

— Самый распространённый механизм мошенничества — когда родители делают вид, что хотят потратить деньги на улучшение жилищных условий, покупают жильё, а потом его продают и делят деньги, — говорит Виктория Дергунова.

По её словам, это незаконно в том числе потому, что обналичивать маткапитал нельзя.

По мнению Любови Храпылиной, профессора кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления, у программы материнского капитала есть ещё одна слабая сторона — нестабильность.

— Материнский капитал — хороший инструмент для того, чтобы стимулировать деторождение, решать колоссальную проблему народонаселения в России, — сказала она. — Но когда мы принимаем закон или значимое для населения решение, то должны не забывать, что закон должен существовать долго, без бесконечных шараханий. У нас же сейчас ситуация с материнским капиталом очень нестабильна, его постоянно пытаются отменить, изменить, сделать не единовременную большую выплату, а ежемесячные по частям. Это всё крайне неуместно.

Как отметила Любовь Храпылина, медицинские работники и работники социальных служб должны иметь точные сведения о материнском капитале, чтобы при случае отговорить женщину от аборта. Но сейчас многие просто не знают, что говорить, потому что постоянно что-то меняется то в худшую, то в лучшую сторону.

Действительно, родителям довольно сложно понять, когда может закончиться и как может измениться программа. В 2015 году сообщалось, что она продлена до конца 2018 года. Сейчас в правительстве обсуждается возможность продлить её до 2023 года.

При этом дополнительные выплаты — не единственное возможное изменение. По данным источника Лайфа, Минтруд также должен проработать идею о больших пособиях. Женщина, которая родила до 25 лет двоих (как минимум) детей, будет получать ежемесячное пособие на каждого ребёнка (пока ему не исполнится 1,5 года) в размере прожиточного минимума (прожиточный минимум для детей установлен сейчас официально в размере 9,3 тыс. рублей).

Сейчас минимальный размер пособия по уходу за ребёнком (пока ему не исполнится 1,5 года) составляет 2,9 тыс. рублей (на первого) и 5,8 тыс. рублей (на второго, третьего и т.д.).

Также Минстрой должен проработать предложения, как стимулировать рождение детей в молодых семьях, взявших ипотеку. Программа материнского капитала действует с 2007 года. По данным Пенсионного фонда, выплаты получили уже 6,6 млн российских семей.