Минздрав разработал поправки в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология". Информация об этом размещена на портале regulation.gov.ru. Главное нововведение — появляется предельный срок ожидания начала лечения. Это срок не более 14 календарных дней с момента постановки диагноза.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, сейчас очень часто пациенты с онкологией жалуются на то, что им приходится ждать лечения месяцами.

— Недавно мы даже рассматривали случай: один из наших коллег, медик, причём сотрудник кафедры одного из медицинских институтов, несколько месяцев не мог добиться от врачей назначения химиотерапии, — рассказал Ян Власов. — В результате время было упущено, доктору сделали операцию, но состояние его тяжёлое. Инициатива Минздрава полезная, регламентировать сроки начала лечения необходимо. Хорошо, что в документе уточняется, что лечение будет специализированным, ведь иначе была бы формальная возможность назначить витамины и сказать, что лечение началось.

Хирург-онколог Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Константин Титов считает, что лечение онкологии оптимально начинать в течение двух недель после постановки диагноза, если у пациента нет других тяжёлых заболеваний.

— Если пациент не имеет других заболеваний, кроме онкологии, можно начинать лечение хоть на следующий день, — сказал он. — Для подбора схемы химиотерапии достаточно одной-двух недель. Если же у пациента есть отягощающие заболевания, например ишемическая болезнь сердца, недавно перенесённый инсульт или сахарный диабет, то здесь сначала нужно пролечить эти заболевания, чтобы не было тяжёлых последствий для организма из-за операции или химиотерапии. На это в идеале нужно потратить три-четыре недели. В любом случае чем раньше начинать лечение онкологии, тем лучше.