"...А один из них надел перчатки и стал что-то искать у несчастного больного под одеждой, но ничего не нашёл. Тогда эти звери уложили мужчину на носилки и засунули их в машину скорой, где, по всей видимости, они снова стали его обыскивать в надежде найти что-нибудь ценное. Прошу Вас принять меры, чтобы этих мародёров уволили со скорой и отдали под суд. Таким тварям не место в медицине. С уважением..." (Пример одной из многочисленных жалоб, которые большинство начальников непременно рассматривают и принимают меры. Как эпиграф.)

***

— Ты с кем сегодня? — друган передавал фельдшеру смену.

Друг выглядел усталым. Новогодние каникулы давали о себе знать. Народ развлекался выпивкой и вызывал скорую. Других способов провести длинные выходные, видимо, уже никто не знал.

— С водителем, — угрюмо буркнул фельдшер.

— Как и я, значит. Ну вы тут держитесь. Здоровья вам, — друг расписался в журналах и, пожав сменщику руку, стал собираться домой.

В пакет полетела подаренная кем-то на вызове бутылка коньяка, предопределяя всю полноту отдыха коротких выходных.

***

— Поехали. Там кто-то в сугробе спит. Жарко ему, б..., — фельдшер поёжился, усевшись на холоднющее сиденье в кабине "газели".

***

Мужик спал. Прямо в сугробе. Нет, он не упал в него случайно. Он лёг в него целенаправленно. Это доказывал и аккуратно припаркованный рядом велосипед, на котором гонщик, со слов обитателя ближайшего дома, приехал неизвестно откуда, после чего припарковался и лёг спать.

Частный сектор Подмосковья всегда славился непредсказуемостью его жителей, и эта непредсказуемость могла превратить вызов и в весёлый фарс, и в трагедию, и вообще в не пойми что.

Житель дома вызвал полицию, но полиция не приехала, перенаправив вызов скорой. Свой отказ полицейские объяснили тем, что мужик не нарушает общественный порядок, не буянит и ещё никого не убил. А вот больным он мог быть запросто, поскольку нет здоровых людей. Есть недообследованные.

Фельдшер натянул резиновые перчатки и залез рукой мужику под куртку. Живот мужика был тёплый, что исключало переохлаждение.

— Уже проще, — фельдшер принюхался (даже на морозе в выдыхаемом мужиком воздухе явно чувствовался алкогольный аромат). — Давай в машину его, что ли. Замёрзнет ведь, гад. А в машине я его ещё раз гляну.

Водитель засуетился, помогая фельдшеру перевалить пьяное чудовище на носилки. Житель дома тоже подсобил в погрузке и ушёл к себе, захватив велосипед пьянчужки, чтоб не украли.

— Ты ж ему, как проспится, адрес скажи. Пусть придёт и заберёт.

— Записку напишу, — буркнул в ответ фельдшер и повернулся к водителю. — Поехали. Я в салоне. Так что поживей, а то нанюхаюсь — сам пьяным стану. Начну песни орать.

***

На полпути мужик проснулся и сел на носилках.

— Эй, родной. Если уж сел, то пересядь на скамейку. На носилках не положено, — фельдшер прикрыл окошко машины, через которое вдыхал чистый, не отравленный алкоголем воздух.

— Ты чё? Попутал? Ща исправим! — мужик внезапно воспылал к фельдшеру ненавистью и, предварительно упав с носилок на пол, на четвереньках стал приближаться к фельдшеру.

— Веди себя хорошо.

Но мужик всё-таки дополз до фельдшера и попытался схватить его за куртку, чтобы подняться на ноги. Фельдшер оттолкнул руку и, аккуратно захватив её и воротник куртки, рывком развернул мужика на маленьком пятачке у двери так, чтобы тот оказался сидящим на полу лицом к фельдшеру.

— Не хочешь сидеть на скамейке, как люди, поедешь тут.

— Да я... — мужик, изловчившись, снова встал на коленки и ухватил фельдшера за ногу.

— Сильный, однако, чёрт, — фельдшер пытался стряхнуть с ноги повисшего на ней мужика, но тот с диким упорством держался за неё одной рукой и подтягивался к фельдшеру поближе.

Во второй руке невесть откуда появился нож.

— Опа! Я ж вроде тебя со всех ракурсов осмотрел, — фельдшер наступил мужику на руку, в которой был зажат нож. — Серёга! Давай к ментам. Вроде они ему нужнее.

— С ножом? Буйный? — переговорное устройство на входе в отделение полиции заволновалось. — Так это не к нам. В больницу везите.

Водитель несолоно хлебавши вернулся к машине, стоявшей перед закрытым шлагбаумом отделения полиции.

— Ну что? — фельдшер удерживал мужика на полу, но тот, не выказывая усталости, всё пытался вырваться из плена и перейти в атаку.

— В больницу сказали. Даже дверь не открыли. Может, ещё раз сходить?

— Пока ты ходить будешь, он у меня вырвется, бугай отмороженный. Давай в больничку. Там хоть охранники помогут.

***

Мужика утихомиривали вчетвером, после чего он уснул на кушетке в приёмном отделении. Через час прибыл вызванный наряд ППС, но ещё раньше из приёмника мужика забрала жена. На её лице красовались фиолетовые следы частой и сильной мужниной "любви". Уходя, она прокляла всех, кто избил до полусмерти её мужа, а также украл у него последние деньги и велосипед. Подгоняемая затрещинами любимого, она ускорила прощание с приёмным отделением больницы и бодро засеменила к выходу.

***

— Да уж. Наши менты — это не ваши. Тут тебе, брат, не столица. Про велосипед-то ей чего не сказал? — напарник принимал у фельдшера смену.

— Пешком походит, — буркнул фельдшер и, пожав коллеге руку, стал собираться домой.

В пакет полетел отобранный у мужика нож. А коньяк придётся покупать самому.