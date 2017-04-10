За полгода "боярышник" подорожал в 4 раза, валериана и корвалол — в 2,5

За последние полгода рост цен на спиртосодержащие средства составил до 300%. Такие данные приводят аналитики проекта "Здоровье Mail.Ru". Они выяснили, как изменились цены на самые популярные лекарства за последние шесть месяцев. В рамках исследования была проанализирована стоимость более чем 6 тыс. лекарственных средств в аптеках по всей России.

Рекордсменом по росту цен стала настойка боярышника (25 мл). В июле 2016 года она стоила в среднем 11 рублей, а в январе 2017 года — 45 рублей (в четыре раза дороже). Цены на другие спиртосодержащие препараты тоже поднялись. Стоимость настойки эвкалипта выросла с 12 до 42 рублей, а настойки валерианы — с 17 до 45.

— В динамике цен на лекарственные средства прослеживаются итоги общественно-политической дискуссии, спровоцированной массовыми отравлениями средством для чистки ванн "Боярышник", — говорит руководитель проекта "Здоровье Mail.Ru" Евгений Паперный. — Произошли изменения в законодательстве: с 1 января 2017 года производителей медицинского спирта обязали следовать тому же регламенту, которому следуют производители алкогольных напитков. Спиртосодержащие препараты — настойки боярышника, лимонника, пиона и т.д. — подорожали на десятки рублей, что при их низкой цене иногда оказывается многократным ростом.

Также среди лидеров роста — популярные лекарства цитрамон (стоимость упаковки поднялась с 30 до 49 рублей, то есть на 63%) и корвалол (стоимость упаковки поднялась с 18 до 45 рублей, то есть на 154%).

— Рост цен может быть связан с инфляцией. То есть стоимость этих препаратов растёт постепенно, как и стоимость остальных лекарств. В целом, я бы не сказал, что по сравнению с прошлым годом спрос на лекарства существенно изменился. На рынке сейчас нет таких факторов, которые бы этому способствовали, — пояснил генеральный директор агентства DSM Group Сергей Шуляк.