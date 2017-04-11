Опрос: Более 20% врачей консультируют пациентов с помощью Skype и соцсетей

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Опрос: Более 20% врачей консультируют пациентов с помощью Skype и соцсетей

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Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Русскоязычная социальная сеть для врачей "Доктор на работе" и мобильная клиника DOC+ провели опрос среди врачей, чтобы выяснить их отношение к телемедицине. В опросе приняло участие 2,5 тыс. медиков более из почти всех регионов России.

Выяснилось, что у 21% опрошенных уже есть опыт проведения телемедицинских консультаций. По средствам связи статистика получилась такая. 

 

— Опрос показывает очень высокую готовность врачей во всех регионах России к обучению и системному использованию телеконсультаций. Мы ожидали гораздо большего консерватизма по отношению к телемедицине в целом, – говорит Руслан Зайдуллин, директор и сооснователь "DOC+". 

— По оценке врачей, 70% их пациентов не против воспользоваться телемедицинскими услугами, — сказал руководитель направления "Телемедицина" проекта "Доктор на работе" Иван Картовицкий. 

В то же время 90% опрошенных врачей уверены, что для качественного лечения необходим личный контакт с пациентами. 

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