Продажи лидокаина снижаются

В 2016 году в России было продано 11,2 млн упаковок лидокаина. Общая сумма — 527 млн рублей. Учитывались как продажи в аптеках, так и контракты больниц. Такие данные приводит агентство DSM Group (занимается мониторингом фармацевтического рынка). Этот препарат занимает второе место в рейтинге самых популярных средств для анестезии.

Один из главных плюсов лидокаина — низкая цена: в среднем одна упаковка (10 ампул) стоит около 40 рублей, в то время как, например, один флакон севорана стоит около 10 тысяч рублей.

При этом популярность лидокаина снижается: в 2015 году было продано 12,1 млн упаковок, в 2016 — 11,4 млн упаковок.

Напомним, как рассказывал Лайф, в Омске умерла десятилетняя девочка. По версии следствия, у ребёнка наступила сильная аллергическая реакция после укола лидокаина. Как считают следователи, в ходе лечения врачи не убедились в том, что маленькая пациентка нормально переносит лидокаин, что и привело к трагедии.

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