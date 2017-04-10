В поликлиниках и больницах появятся остеопаты

Минздрав разработал поправки в приказ, регламентирующий работу медучреждений. Информация об этом размещена на портале regulation.gov.ru. В новой версии приказа говорится, что в поликлиниках, больницах и санаториях оказываются услуги по остеопатии. Ранее остеопатия не была включена в перечень оказываемых услуг (среди них терапия, вирусология, кардиология, стоматология, токсикология и т.д.).

— Для нас это очень хорошая новость! — сказал Дмитрий Мохов, главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии. — Это очередной этап процесса легализации остеопатии. Уже разработан профстандарт, теперь этот документ.

По его словам, этот процесс позволит оставить за бортом шарлатанов — потому что ранее остеопатом мог себя называть кто угодно, не было правил, которым нужно было соответствовать.

Он уточнил, что сейчас поликлиники теоретически могут брать на работу остеопатов, но по хозрасчёту они числятся как мануальные терапевты.

— В большинстве случаев это происходит из-за того, что как раз нет тех самых стандартов, главврачи не знают, по какой схеме будут работать эти специалисты, — сказал эксперт. — Легализация этой специальности позволит главврачам больниц и поликлиник спокойно брать на работу остеопатов.

Остеопаты — это врачи, которые лечат руками. Они убеждены, что причина заболеваний (от астмы до радикулита) — нарушение структурно-анатомических отношений между органами и частями тела (грубо говоря, смещение костей или мышц).

Изначально остеопатию относили к альтернативной медицине. При этом в 2015 году должность "врач-остеопат" была включена в номенклатуру должностей медработников. Власти начали регламентировать остеопатию, потому что она набирает всё большую популярность.