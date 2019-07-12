Люстрация Порошенко и семибанкирщина. Как Зеленский будет форматировать Украину

Писатель, сценарист и журналист Дмитрий Петровский — о том, как готовится почва под новый Майдан.

Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года. Это, на секундочку, все депутаты, генпрокурор, глава СБУ, главы налоговой и таможенной службы, руководство оборонных предприятий и — внимание — бывший президент страны. Такой ход, скорее всего, добавит ему рейтинг на короткой дистанции, но чреват серьёзными проблемами в перспективе.

Немецкий канцлер Гельмут Коль просидел на троне 16 лет и ушёл со всевозможными скандалами, включая явно коррупционные вроде передачи сумки с миллионами немецких марок где-то на автобусной остановке в Швейцарии. Сменившего его Герхарда Шрёдера обвиняли во всех тяжких, включая "опасные связи" с Россией. Наконец, за океаном Дональд Трамп обещал посадить в тюрьму Хиллари Клинтон, и видит Бог — было за что.

Тем не менее Шрёдер и Клинтон ведут вполне благополучный образ жизни, а Гельмут Коль умер своей смертью в почтённом возрасте, успев оставить по себе скандальные мемуары. Всё это было возможно потому, что помимо гласных правил и законов у демократии есть и негласные.

Один из них состоит в том, что преемник по умолчанию гарантирует предшественнику неприкосновенность. Президент (канцлер, премьер-министр) уступает пост своему более удачливому сопернику на выборах, зная, что остаток жизни он сможет доживать на своей вилле, преподавать в университете, писать мемуары или занимать непыльный "консалтинговый" пост. А если повезёт — то попробует избраться ещё раз в следующем цикле. Если же у главы государства будут хоть малейшие подозрения, что вместо этого его будут ждать суд и тюрьма, власть он банально не отдаст. И будьте уверены — вместе с ближайшим окружением (министры, прокуроры, главы силовых ведомств), над которыми тоже повиснет дамоклов меч показательных процессов, он придумает, как именно это сделать.

Порошенко же под конец своего несчастливого правления совсем-совсем сдулся: то ли понадеялся на "западных партнёров", стоявших за его спиной в 2014-м, то ли и вправду думал, что сможет победить — алкоголь порой творит с людьми странные вещи. Но только Зеленскому мало оказалось просто обойти противника — теперь ему надо полностью "зачистить поляну". Олигарх в кресле президента проиграл, и теперь пришли не только за его креслом, но и за активами. Причём пришёл не столько сам Зеленский, сколько тот, кто стоит за ним (казалось бы, причём тут Коломойский?).

Зеленский обещал демократию и поразил всех обещанием "избраться только на один срок", но только "новый формат" чем дальше, тем больше обещает что-то другое. Он попахивает тотальным переделом интересов, попыткой подгрести под себя всю страну и робким началом новой семибанкирщины, хорошо памятной нам по девяностым, переходящей в диктатуру.

Чего, быть может, пока не понимает и сам Зеленский, но президентский срок кончается быстро, и чем ближе к концу, тем яснее он будет понимать, что те, кто придёт после, точно так же смогут люстрировать и его самого и что один раз запущенное колесо передела уже будет не остановить.

Но это будет потом. Пока главный проигравший в этой истории — Порошенко. Интересно, случись что — его пустят в Америку доживать свою постпрезидентскую старость? Потому что надежды на Ростов у него уже не осталось.