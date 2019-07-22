Слуга или диктатор: чем Украине и России грозит партия Зеленского

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о последствиях победы партии "Слуга народа" на выборах в парламент и о ментальном Майдане в головах украинских элит.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду, которые должны были решить судьбу президента Зеленского. Кем он будет: свадебным генералом без большинства в Раде или всё-таки полновластным правителем Украины с подконтрольным ему парламентом?

И, на первый взгляд, выборы завершились безоговорочной победой, триумфом Владимира Зеленского. По предварительным данным, его партия "Слуга народа" не просто заняла первое место — она сформировала большинство. "Слуги" берут около 250 из 450 мест в парламенте, а значит, им даже не нужно формировать коалицию. Более того, не исключено, что число мандатов "слуг" даже увеличится. На Украине всегда были сильны традиции "тушкования" — именно так Юлия Тимошенко называла переход депутатов из одной партии в другую в обмен на значительную материальную компенсацию. В нынешнюю Раду по одномандатным округам прошло около 50 самовыдвиженцев — и весьма вероятно, что часть из них пополнят ряды президентского большинства.

Однако очень часто бывает, что вот такие вот безоговорочные победы уже несут в себе семена будущего поражения — причём иногда даже тотального. Абсолютная победа Владимира Зеленского и однопартийное правительство (если президент всё-таки откажется от коалиции) автоматически означают, что президент единолично будет нести ответственность за состояние дел в стране, а также за выполнение своих весьма смелых предвыборных обещаний. И если пока с Зеленского спроса нет (президент после избрания действительно не обладал властью и мог разве что прогонять с совещаний "разбойников"), то после начала работы новой Рады он появится.

Предвыборные обещания можно сгруппировать в два блока. Первый — реформы и рост экономического благополучия в стране. Зеленский шёл на выборы с обещанием борьбы с коррупцией, выстраивания гражданского общества, а также проведения либеральных преобразований, которые должны избавить страну от власти олигархата.

Способны ли провести такие реформы люди, которые, как верно отметил один из аналитиков, не держали в руках ничего тяжелее макбука? Способен ли Зеленский найти достойных и грамотных управленцев в стране, где практически каждый грамотный человек связан с тем или иным олигархом? В том числе и глава администрации Зеленского — да и, чего уж тут, сам президент Зеленский, который изначально являлся проектом Игоря Коломойского? Вопросы, к сожалению, риторические.

Второй блок — это мир. Зеленский приходил к власти как президент, который сможет преодолеть раскол (так украинские политики называют состояние гражданской войны, в котором находится их страна). Который хочет его преодолеть, и который должен его преодолеть (как известно, реформы и экономический рост возможны в том случае, если в стране есть стабильность). Именно поэтому Владимира Зеленского называют "президентом мира" (в отличие от Петра Порошенко, которому для выживания нужен был внутриукраинский конфликт).

Именно поэтому за Владимира Зеленского и проголосовал электорат центральных и восточных областей страны. Рецепт мира прост — нужно восстанавливать отношения с Москвой и начать выполнять минские соглашения (для начала прекратив обстрелы Донбасса). Но достаточно ли у Зеленского политической воли для того, чтобы выполнять рецепт? Не испугается ли он крайне негативной реакции украинских националистов и неонацистов, а также антироссийских элит Запада, готовых и дальше конфликтовать с Россией до последнего украинца?

К сожалению, опыт подсказывает, что чудес не бывает. По крайней мере, в Москве давно перестали верить в сказки. Конечно, в Кремле будут рады, если президент Зеленский действительно выведет страну из состояния ментального Майдана. И даже готовы поддержать этот процесс — как экономически, так и политически. Однако при этом Россия продолжит проводить нынешнюю линию в Донбассе — в частности, паспортизацию населения ДНР и ЛНР. В том числе и как способ прекратить обстрелы украинской артиллерией этих территорий, если Зеленский всё-таки не захочет их прекращать. Ведь все прекрасно понимают, что произойдёт после того, как под обстрелами будут гибнуть российские граждане. А кто не понимает, может вспомнить август 2008 года.