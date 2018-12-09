Как "гул Земли" обогнул планету и вызвал мощное землетрясение на Аляске

Первые вибрации были зафиксированы сейсмографами около острова Майотта в Индийском океане. По мнению пользователей соцсетей, необъяснимый низкочастотный звук, который периодически слышат в разных уголках планеты, мог стать причиной толчков на севере США.

Подземные толчки, зафиксированные на Аляске в прошлую пятницу, вызвали серьёзные разрушения в Анкоридже, крупнейшем городе штата. Экстренные службы предупредили местных жителей об угрозе цунами и даже приступили к их эвакуации. За основным землетрясением последовало около тысячи мелких афтершоков.

Некоторые пользователи Сети, комментируя произошедшее, связали сейсмическую активность на севере США с толчками в Индийском океане, зафиксированными за несколько дней до этого. Аномальный "гул Земли" зародился около острова Майотта, расположенного между Мадагаскаром и Мозамбиком, а затем обогнул весь земной шар.

Впервые о возможной связи двух событий на своём канале сообщил видеоблогер Тайлер Глокнер. В комментариях к видео некоторые из его подписчиков вспоминали, что за несколько часов до толчков слышали гул, доносящийся с улицы.

Не является ли это ещё одним доказательством того, что под земной корой происходит нечто необычное? Станем ли мы свидетелями новых землетрясений? Тайлер Глокнер

"Гул земли" — обобщённое название для ряда звуковых аномалий, различимых лишь некоторыми людьми. Чаще всего их описывают как некий низкочастотный шум неизвестного происхождения. Подобные явления в разное время фиксировались по всему миру. Самые известные случаи получили собственные названия, например, "Таосский гул" или "Гул Бристоля".

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