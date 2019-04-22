Очевидцы сняли, как небоскрёб в Филиппинах "расплескался" во время землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло неподалёку от столицы Филиппин — Манилы. Очаг располагался на глубине 40,2 км. В соцсетях очевидцы сразу стали делиться страшными последствиями буйства стихии.

Среди кадров с разрушенными зданиями и эвакуацией жителей появились ролики с роскошным жилым небоскрёбом Anchor Skysuites, который находится в Маниле. На кадрах видно, что с раскачанного землетрясением здания обрушивается вниз "водопад".

Одно из самых высоких зданий на Филиппинах может похвастаться 25-метровым бассейном, расположенном наверху, а также детским бассейном, пишет Daily Mail. Но вода могла пролиться и из резервуаров, которые установлены на крыше.

Землетрясение не было настолько сильным, чтобы вызвать цунами, однако катастрофа всё равно повлекла за собой человеческие жертвы.