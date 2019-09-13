Гектары на халяву. Как узаконить землю, которая даже не в твоей собственности

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Фото © Shutterstock 

С сегодняшнего дня можно узаконить землю, которой пользуешься, но не владеешь. Изменения вносятся в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости". Такой неожиданный подарок россиянам преподнесла Федеральная кадастровая палата. Разбираем, в чём суть.

Суть изменений

Станет проще определить реальные границы земельного участка. Часто фактическая площадь не соответствует площади, указанной в ЕГРН

Фото © Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Земля в подарок

Теперь землю, которую вы реально используете, но на бумаге ею не владеете, можно официально оформить как свою собственность

Фото © Виктор Драчев/ТАСС

Два важных нюанса

Использовать неучтённую землю вы должны на протяжении 15 лет. И при этом не иметь претензий на эту территорию от соседей и властей

Фото © Виктор Драчев/ТАСС

Ограничение на прирост

К сожалению, увеличить свою территорию вдвое не удастся. Прирастить землю можно не больше чем на 10% от имеющейся

Фото © Альберт Гарнелис/ТАСС

Главная задача поправок

Закон должен окончательно определить имеющиеся земельные участки с чёткими границами, а не устроить передел земли

Фото © Марина Круглякова/ТАСС

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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