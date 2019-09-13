Гектары на халяву. Как узаконить землю, которая даже не в твоей собственности

С сегодняшнего дня можно узаконить землю, которой пользуешься, но не владеешь. Изменения вносятся в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости". Такой неожиданный подарок россиянам преподнесла Федеральная кадастровая палата. Разбираем, в чём суть.
Суть изменений
Станет проще определить реальные границы земельного участка. Часто фактическая площадь не соответствует площади, указанной в ЕГРН
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Земля в подарок
Теперь землю, которую вы реально используете, но на бумаге ею не владеете, можно официально оформить как свою собственность
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Два важных нюанса
Использовать неучтённую землю вы должны на протяжении 15 лет. И при этом не иметь претензий на эту территорию от соседей и властей
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Ограничение на прирост
К сожалению, увеличить свою территорию вдвое не удастся. Прирастить землю можно не больше чем на 10% от имеющейся
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Главная задача поправок
Закон должен окончательно определить имеющиеся земельные участки с чёткими границами, а не устроить передел земли
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