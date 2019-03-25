Потерявший семью в "Зимней вишне": Дома страшно. Кажется, вот-вот дети выбегут

Прошёл год с того момента, когда страшная трагедия в Кемерове потрясла всю страну. Тогда при пожаре в торговом центре погибло 60 человек, большинство из которых — дети.

Перед страшной трагедией кемеровчанин Игорь Востриков был счастливым семьянином. 20 марта 2018 года он отмечал 30-летие своей супруги Елены, с которой воспитывал двух сыновей — двухлетнего малыша Рому и пятилетнего Артёма — и семилетнюю дочку Аню. Но спустя несколько дней его жизнь полностью перевернётся и разделится на до и после.

В тот чёрный день, 25 марта, при пожаре погибла его семья. Жена, дети, младшая сестра Игоря Алёна — из зала кинотеатра с заблокированными дверями не спасся никто. А последнее СМС, которое отправила мужу супруга, не может не вызывать безудержных слёз. "Мы задыхаемся, я люблю тебя", — написала Елена.

Теперь Игорь, который уезжал на время в Штаты, вернулся, чтобы отнести букет белых роз на могилу жены в день рождения — она их очень любила. Мужчина рассказал, что ему физически трудно находиться в родном городе, где всё напоминает о погибшей семье. Особенно переступать порог дома, где жили самые близкие люди, пишет Starhit.

Когда оказываюсь в том месте, охватывает ужас. Звенящая тишина... Вещи и игрушки остались на своих местах — я ничего не трогал. <...> Захожу в прихожую, и кажется, что вот-вот выбегут сыновья и дочь и повиснут на мне. Это невыносимо Игорь Востриков

Чтобы справиться со своей болью, Игорь собирается путешествовать по миру. По его словам, нельзя оставаться на месте, один на один со своим горем. Он надеется, что со временем всё же сможет пережить трагедию и завести семью: "Ни в коем случае не забываю свою семью, но хочу создать другую. Понимаю, что оставаться одиноким до конца дней не смогу. Жизнь продолжается, как бы порой кошки на душе ни скребли".