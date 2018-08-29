25-летнего парня, которого считали пропавшим, нашли в желудке у питона

В Индонезии 25-летний житель острова Сулавеси Акбар Салубиро бесследно пропал из дома при загадочных обстоятельствах. Соседи заметили его отсутствие, но заявлять в полицию почему-то не стали.
Вскоре на заднем дворе своего дома они заметили сетчатого питона. По внешнему виду хищника было понятно, что внутри него что-то крупное. Так и была сделана ужасная догадка, оказавшаяся правдой. Местные жители убили змею и решили самостоятельно разрезать её.
Внутри было тело пропавшего Акбара Салубиро, сообщает Independent. На момент происшествия его жена была в отъезде и о случившемся узнала через СМИ. Девушка в шоке от произошедшего.
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