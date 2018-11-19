Шутник хотел испугать друзей коброй, но что-то пошло не так — и его не спасли

24-летний парень попросил сфотографироваться со змеёй, а потом побежал вместе с ней на друзей.

Молодой житель Индии решил напугать своих друзей, однако поплатился за это собственной жизнью. 24-летний Чи Джагадиш попросил заклинателя змей сфотографироваться с коброй. Мужчина аккуратно повесил на него рептилию, пока Джагадиш смеялся над происходящим, явно не понимая, насколько он находится в опасности, сообщает Daily Mail.

Друзья парня снимали происходящее на камеру. На кадрах видно, как заклинатель змей кладёт кобру на плечи Джагадишу, после чего приколист бежит в сторону приятелей. В результате испугалась только змея, которая и укусила парня. Последнее, что видно на ролике, это как друзья пытаются убежать от Джагадиша.

В итоге парня срочно доставили в больницу, но врачи уже не могли ему помочь. Заклинатель змей, в свою очередь, заверил, что удалил клыки и яд змеи. Против него возбуждено уголовное дело.