Фермер поднял краном сарай, под который уползла змея, но очень и очень зря...

Жуткий ролик с десятками ядовитых рептилий стал вирусным, набрав 3,2 млн просмотров.

Бобби Коуэн из Техаса, США, вместе с друзьями находился на своей ферме, когда заметил во дворе небольшую гремучую змею, заползшую под сарай. Мужчины решили поднять постройку с помощью погрузчика и были просто шокированы увиденным. Вместо одной змеи они увидели извивающийся клубок из более чем тридцати ядовитых рептилий, пишет Daily Mail.

Мы были — как бы это сказать... напуганы, наверное... Очень-очень удивлены. Как только мы подняли здание, мы сразу опустили его обратно, потому что их было так много Бобби Коуэн, хозяин фермы

Набравшись смелости, американцы подняли сарай снова и сняли ролик, который даже у самых смелых способен вызвать мурашки. Жена Бобби Джессика выложила видео в "Фейсбук", и оно быстро стало вирусным. Комментарии были вполне ожидаемыми. Люди писали, насколько это зрелище жуткое и неприятное, и интересовались, как мужчина разобрался со змеями.

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Однако фермер и его друзья оказались более миролюбивыми и менее впечатлительными. Они вооружились палками и мусорными баками и просто переместили рептилий в другое место — подальше от людей и скота.