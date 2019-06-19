Угадайте страну. Турист сделал жуткие фото, где питон целиком глотает крокодила

Чего только не увидишь, когда катаешься на байдарке в Австралии. Этому мужчине повезло, ведь он остался жив!

Мартин Мюллер сделал редкие фотографии второй по величине змеи в Австралии в то время, пока она поедала огромного крокодила. Мужчина катался на байдарке в Маунт-Айзе (штат Квинсленд), когда заметил эту страшную картину, сообщает Daily Mail.

Шокирующие фотографии были опубликованы в "Фейсбуке", где набрали более 15 тысяч комментариев и 27 тысяч репостов. Многие пользователи удивились, как оливковый питон смог проглотить столь больших размеров жертву.

У меня только вопрос: какого чёрта человек катается на байдарке в месте, где обитают огромные змеи, которые могут запросто проглотить крокодила? Пользователь Сети

Это определённо попадёт в список десяти способов, как я не хочу умереть Пользователь Сети

Впрочем, хозяйка приюта для диких животных GG Wildlife Rescue Inc Мишель Джонс рассказала, что у неё дома живут два оливковых питона. По её словам, такие змеи едят всё то, что попадётся им в пасть. Для этого они могут смещать челюсть таким образом, что размер еды уже не имеет значения.