Угадайте страну. Турист сделал жуткие фото, где питон целиком глотает крокодила

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Фото © Facebook / GG Wildlife Rescue Inc

Чего только не увидишь, когда катаешься на байдарке в Австралии. Этому мужчине повезло, ведь он остался жив!

Мартин Мюллер сделал редкие фотографии второй по величине змеи в Австралии в то время, пока она поедала огромного крокодила. Мужчина катался на байдарке в Маунт-Айзе (штат Квинсленд), когда заметил эту страшную картину, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GGwildliferescueinc/?__xts__%5B0%5D=68.ARC9GrVTgFcAVeyNq67yfBmmjLcZJ2qtoKT8Qs3OupjsEc5DRuxVNundLkq-PllWoBoIs-9lV_EX1-EexFGs4-W-tOX7bBF6POArGymsl99NHmvx_r2djV7n2SvJjaMNQhBWs-5xj5kBFDISYcWMnifoUtasfFXbZFtMllIyrmadMLBHjxyDPPfxvY5bBiCnYL1n3dwQoXrc9CK4s0uTO4lg66G_JAstYGHlDI0CsAyAJziE7HoK7yqDCfCjKOTUfTx3L91vFlK80DIB-pNSGQR6BbuP5-mx89xo7thp-2IeUMUpIdjRAWbJ4ztncMjOEBcxKCE2op3V-nCLg43OZMBjTNvS&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">GG Wildlife Rescue Inc</a></p>

Шокирующие фотографии были опубликованы в "Фейсбуке", где набрали более 15 тысяч комментариев и 27 тысяч репостов. Многие пользователи удивились, как оливковый питон смог проглотить столь больших размеров жертву.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GGwildliferescueinc/?__xts__%5B0%5D=68.ARC9GrVTgFcAVeyNq67yfBmmjLcZJ2qtoKT8Qs3OupjsEc5DRuxVNundLkq-PllWoBoIs-9lV_EX1-EexFGs4-W-tOX7bBF6POArGymsl99NHmvx_r2djV7n2SvJjaMNQhBWs-5xj5kBFDISYcWMnifoUtasfFXbZFtMllIyrmadMLBHjxyDPPfxvY5bBiCnYL1n3dwQoXrc9CK4s0uTO4lg66G_JAstYGHlDI0CsAyAJziE7HoK7yqDCfCjKOTUfTx3L91vFlK80DIB-pNSGQR6BbuP5-mx89xo7thp-2IeUMUpIdjRAWbJ4ztncMjOEBcxKCE2op3V-nCLg43OZMBjTNvS&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">GG Wildlife Rescue Inc</a></p>

У меня только вопрос: какого чёрта человек катается на байдарке в месте, где обитают огромные змеи, которые могут запросто проглотить крокодила?

Пользователь Сети

Это определённо попадёт в список десяти способов, как я не хочу умереть

Пользователь Сети

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GGwildliferescueinc/?__xts__%5B0%5D=68.ARC9GrVTgFcAVeyNq67yfBmmjLcZJ2qtoKT8Qs3OupjsEc5DRuxVNundLkq-PllWoBoIs-9lV_EX1-EexFGs4-W-tOX7bBF6POArGymsl99NHmvx_r2djV7n2SvJjaMNQhBWs-5xj5kBFDISYcWMnifoUtasfFXbZFtMllIyrmadMLBHjxyDPPfxvY5bBiCnYL1n3dwQoXrc9CK4s0uTO4lg66G_JAstYGHlDI0CsAyAJziE7HoK7yqDCfCjKOTUfTx3L91vFlK80DIB-pNSGQR6BbuP5-mx89xo7thp-2IeUMUpIdjRAWbJ4ztncMjOEBcxKCE2op3V-nCLg43OZMBjTNvS&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">GG Wildlife Rescue Inc</a></p>

Впрочем, хозяйка приюта для диких животных GG Wildlife Rescue Inc Мишель Джонс рассказала, что у неё дома живут два оливковых питона. По её словам, такие змеи едят всё то, что попадётся им в пасть. Для этого они могут смещать челюсть таким образом, что размер еды уже не имеет значения.

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