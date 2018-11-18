"Даже в руках не держала". 10 пользователей Tinder, которые решили взять юмором

Достаточно привлекательна для того, чтобы у тебя перехватило дыхание. Достаточно умна для того, чтобы ты снова смог дышать
Студентка направления "Респираторная терапия"
Дед ищет пару для внучки. Выбор у неё невелик
Встречайся-с-Шери, 31 год
Выйду за тебя, если твоя фамилия Тикула
Тесс, 34 года
Для девушек старше 30: я анестезиолог, желающий завести семью. Для девушек младше 30-ти: я разводил щенков лабрадора
Блейс, 28 лет
Хватит спрашивать одно и то же. Я ещё ни одного в руках не держала*
Хельда Дик, 19 лет
* Игра слов: нeld a dick в переводе с английского — "держала половой член".
Моя девушка делает отличные причёски и макияж! Свайпните и попадёте в её "Инстаграм". Она не в курсе, что я это делаю, но я просто пытаюсь ей помочь
Николас, 21 год
Я слабослышащая, поэтому на первом свидании у нас состоится следующий диалог. Ты: "Не могу дождаться момента, когда искупаю тебя в деньгах и завалю подарками". Я: "Что?"
Жанин, 29 лет
Не знакомлюсь, просто ищу кое-чей профиль
Сара, 19 лет
На его месте можешь быть ты
Ивана, 19 лет
Я покрываю 40% территории Африки
Савана, 22 года
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