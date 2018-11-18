"Даже в руках не держала". 10 пользователей Tinder, которые решили взять юмором

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"Даже в руках не держала". 10 пользователей Tinder, которые решили взять юмором

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От обыгрывания имени до подшучивания над собственными болезнями — на что только не идут пользователи популярного приложения для знакомств, чтобы привлечь к себе внимание потенциальных партнёров.

<p>Фото: © Tinder</p>

Достаточно привлекательна для того, чтобы у тебя перехватило дыхание. Достаточно умна для того, чтобы ты снова смог дышать

Студентка направления "Респираторная терапия"

<p>Фото: © Tinder</p>

Дед ищет пару для внучки. Выбор у неё невелик

Встречайся-с-Шери, 31 год

<p>Фото: © Tinder</p>

Выйду за тебя, если твоя фамилия Тикула

Тесс, 34 года

<p>Фото: © Tinder</p>

Для девушек старше 30: я анестезиолог, желающий завести семью. Для девушек младше 30-ти: я разводил щенков лабрадора

Блейс, 28 лет

<p>Фото: © Tinder</p>

Хватит спрашивать одно и то же. Я ещё ни одного в руках не держала*

Хельда Дик, 19 лет

* Игра слов: нeld a dick в переводе с английского — "держала половой член".

<p>Фото: © Tinder</p>

Моя девушка делает отличные причёски и макияж! Свайпните и попадёте в её "Инстаграм". Она не в курсе, что я это делаю, но я просто пытаюсь ей помочь

Николас, 21 год

<p>Фото: © Tinder</p>

Я слабослышащая, поэтому на первом свидании у нас состоится следующий диалог. Ты: "Не могу дождаться момента, когда искупаю тебя в деньгах и завалю подарками". Я: "Что?"

Жанин, 29 лет

<p>Фото: © Tinder</p>

Не знакомлюсь, просто ищу кое-чей профиль

Сара, 19 лет

<p>Фото: © Tinder</p>

На его месте можешь быть ты

Ивана, 19 лет

<p>Фото: © Tinder</p>

Я покрываю 40% территории Африки

Савана, 22 года

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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