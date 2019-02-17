Любовь в большом городе. Встреча с мужчиной-жадиной

Лайф открывает серию публикаций о реальных знакомствах, которые трудно забыть. Делимся чужим опытом.

Наше знакомство началось с того, что мужчина занял не полагающееся ему, соседнее со мной, место категории "спейс плюс". Это было стремительно, беспардонно, дискомфортно. Он из тех, кто уверен, что все ему должны 24х7. А я из тех, кто не молчит, когда тревожат личное пространство и правила. Он пытался защищаться и контратаковать, но я поставила его на место, получив извинения. Такие, как он, любят таких, как я.

На прощание он вымолил мой номер телефона. Взрослый, красивый, спортивный, высокий, успешный (запомните эти характеристики, чтобы получить весь спектр впечатлений от дальнейшего шоу) — я сдалась. Приехав домой из аэропорта, я получила первое сообщение от нового знакомца. А кто владеет номером мобильного телефона — тот владеет миром и всеми остальными данными, которые легко найти в интернете. Он приглашал на свидание.

В его досье не нашлось ни одного аргумента против, в отличие от самого сообщения. Но к совместному посещению предлагался дешевый сетевой ресторан неопределённой кухни. Конечно, если бы я встречалась со вчерашним студентом, я бы пришла сытой не важно куда. Но на суаре с ровней, с известным директором от люкса и спорта, владельцем квартир в Ницце и Дубае, я была согласна только в обстоятельствах повышенного комфорта и белых скатертей. Однако мое контрпредложение он принял с радостью, проиграв в номинации "Знаток гастрономической Москвы", но выиграв "Самый гибкий переговорщик понедельника".

***

Тем вечером он явно был очень рад меня видеть (а я, в свою очередь, была на миллион долларов). Дальше паззл сложился сам. Он выбрал два самых дешевых блюда из меню, а я — которые хотела, и вскоре увидела, как уходит осьминог из моей тарелки на его вилке. Он заказал самое дешевое вино, которое я не люблю, даже не предложив поучаствовать в выборе. На десерт мы взяли три трюфеля, где я рассчитывала на скромную долю в 33%, а получила виноватую улыбку ни в чем не виноватого официанта, уносящего пустое блюдечко. Он не ответил ни на один вопрос о себе, но сыпал вопросами обо мне и по десятому разу во всех деталях пересказывал мизансцену нашего знакомства. Мне самой хотелось поп-корна, чтоб наблюдать за этим сюром не было так скучно. Но дипломат во мне держался круче Черчилля, даже бровью не вел.

Наконец, он расщедрился и рассказал мне о своих недвижимостях и автомашинах и попросил счёт, а следом, нисколечко не стесняясь, фискальный чек (так поступают люди на деловых встречах, чтобы подтвердить представительские расходы, или жлобы на свиданиях, чтобы за них заплатила фирма). И вышел из-за стола.

— Но мсье, я люблю этот ресторан, нас обслуживали мои любимые официанты, мы ведь не уйдем без чая?

Он нахмурился и выудил из бумажника четверку победителей в номинации "Самые мятые сторублевки Москвы". Тут уж даже Лавров сказал бы: "Дебил!!!" А я молча достала из кошелька Ярославль и домиком поставила на стол.

В гардеробе долго искали его спортивную сумку, а когда нашли, он здраво рассудил:

— Гардеробщику тоже бы на чай бы оставить бы.

— Да-да, оставь!

— Но ты же видела, я оставил ТАМ все что было!

— Жаль!

***

По приезде домой меня снова ждало сообщение от него: это были ссылки с музыкой на "Ютубе" и вопрос, как мне ужин. Я, сугубо в естественнонаучных целях, ответила своими любимыми треками на айтюнсе и вежливым "спасибо":

— Я не могу послушать то, что ты прислала! Чёртов айтюнс не поет!

Да, мон ами, айтюнс не поет, если его не оплатить, об этом ещё Мольер в "Аваре" написал.

Так, в зависимости от степени экономии, вы рано или поздно купите квартиру в Ницце. Благодарить не надо, лучше пригласите меня потом погостить.